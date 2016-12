"Pärast pubist tagasi jõudmist võtsin noa välja ja nutsin hüsteeriliselt. Seda juhtus ka siis, kui ma polnud alkoholi joonud. Lõpuks mõtlesin, et joon end surnuks, kuna olin nii õnnetu. Vägijook viis mind narkootikumideni ja olin kontrolli alt väljas."

Praegu 38-aastane mees lõpetas profikarjääri neli aastat tagasi ning tunnistas, et tema elus on suur auk pärast poksiringist taandumist. "Ma üritasin end mitu korda ära tappa," rääkis Hatton BBC Radio 4 antud intervjuus.

Endine poksi maailmameister Ricky Hatton tunnistas väga avameelses intervjuus, et üritas depressioniga võideldes end mitu korda ära tappa.

Hatton maadles depressiooniga ning sama haiguse alla kannatab ka Tyson Fury, kes avaldas oma probleemid oktoobris. 38-aastane inglane usub, et poksijate tervise pärast peab rohkem hoolt kandma.

"Jalgpallis on agent ja klubi, kes hoolitseb mängija eest. Samuti võivad appi tõtata jalgpalliliit ja mängijate ühendus. Poksijatel sellist turvavõrku pole ja pärast matši liigud juba edasi järgmise juurde.

Kui poksijatel oleks alaliit, oleks sport palju parem. Vaimseid haiguseid esineb just meil rohkem. See on individuaalne ala, kus astud poksiringi üksinda ja lahkud üksinda. Pärast profikarjääri lõppu veedad enamus ajast üksinda."