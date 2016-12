Tähelepanelikumad spordihuvilised on kindlasti märganud, et Eestis pühade ja aastavahetus perioodil just üle liia palju korvpalli ei mängita, samal ajal, kui mujal maailmas käib madistamine täie hooga.

Tõsi, lisaks Cramole ja Valga-Valkale said 17-18. detsembril peetud karikamängudes põllule Tartu ning Pärnu - siiski venib ka nende mängupaus sisuliselt kolme nädalaseks. Rapla põuda vähendab Balti liiga, kus peetakse kohtumine 2. jaanuaril. Kui välja jätta Audentese poisid, saavad pikima puhkuse TLÜ/Kalev ja Tarvas, kelle kahe ametliku kohtumise vahele jääb vastavalt 24 ja 23 päeva.

Õhtuleht pöördus korvpalliliidu poole ja uuris, miks on vana-aasta lõpu ja uue alguse kalender nõnda koostatud. "Jõulude ajal siin tavaliselt ei mängitagi. Hispaanias mängiti näiteks üks voor, aga neil on nii palju võistkondi, et on vaja mängida," teatas Eesti korvpalliliigade üldjuht Raiko Matsalu.

"Lisaks ei saa meil mõned meeskonnad mängida, sest näiteks G4S Noorteliigale on raske mängu panna, kuivõrd neist paljudel hakkavad koondise laagrid. Samuti peetakse kohe BSBC (Baltic Sea Basketball Cup - iga-aastane rahvusvaheline noorteturniir 3.-5. jaanuarini). Proovisime selleks ajaks panna nii vähe mänge kui võimalik."

Matsalu sõnutsi tehaksegi nii pikk paus sellepärast, et võimalused on lihtsalt selleks olemas. "Pigem on see aastate jooksul välja kujunenud, kunagi pole eriti palju mänge olnud sellel perioodil. Suurliigadel lihtsalt pole muud variante, neil tuleb nii palju rohkem voore mängida."

Olgu siin kohal välja toodud ka viimaste aastate andmed - eelmisel hooajal peeti meistriliigas ajavahemikul 15. detsember - 8. jaanuar neli kohtumist, aasta varem 13.-9. viis mängu.

Kahtlemata on meeskondade jaoks tähtis ka publikuhuvi, mille suurus pole üldise puhkusteperioodi sugugi garanteeritud. Siiski oli Kalev/Cramo 22. detsembri VTB-liiga mängu saalis jälgimas 2100 inimest, mis on kahtlemata korralik number. Samuti oli teisel jõulupühal Tartu Ülikooli spordihoonesse kogunenud täismaja publikut, kui peeti Marek Doronini lahkumismäng.

"Arvan, et kui oleks tavaline mäng olnud, siis 26. ilmselt poleks nii palju inimesi välja tulnud. Arvan, et see number oleks väiksem," oli Matsalu kommentaar potentsiaalse publiku huvi kohta pühade ajal.