Möödas on ajad, kus olümpia-aastal jäid muud spordisündmused selgelt viie rõnga varju. Rio olümpia oli muidugi tähtis, aga Leicester City ja Portugali jalgpallimeeskondade võidud ning vormelisõitja Nico Rosbergi MM-tiitel ei jäänud alla. Ning triumfide ja võitude kõrval raputasid spordimaailma tülgastavad dopinguskandaalid. Jälle. Õhtulehe kokkuvõte maailma spordis juhtunust 2016.

Giro d'Italia võitis (tänu Tanel Kangerti tõhusale abile) itaallane Vincenzo Nibali ja Vueltal oli parim kolumblane Nairo Quintana.

Peter Sagan - jalgratta maanteesõidu kuningas 2016. (BENOIT TESSIER)

TENNIS: Murray kukutas 122 nädalat troonil olnud Djokovici

Ehkki serblane Novak Djokovic võitis Prantsusmaa lahtised ning sai kaheksandaks kõigil neljal suurturniiril triumfeerinud meestennisistiks, kuulub aasta 2016 Andy Murray’le.

Veebruaris tütre isaks saanud britt oli juunis maailma edetabelis Djokovicist 8000 punkti kaugusel, ent hooaja teisel poolel peatamatu: 26 järjestikuse võiduga kukutas Murray serblase pärast 122 nädalat troonilt ning tõusis esireketiks. Aastalõputurniiri finaalis said kaks kanget kokku ja Murray 6:3, 6:4 võit kinnitas ta üleolekut.

Suure slämmi turniiridel jäeti üks tiitel ka teistele. Djokovic võitis Austraalia ja Prantsusmaa lahtised ning Murray triumfeeris kodusel Wimbledonil, aga USA lahtiste finaalis sai šveitslane Stanislas Wawrinka Djokovicist jagu.

Naiste esireketina lõpetab aasta Angelique Kerber, kes tõusis edetabeli tippu pärast USA lahtiste võitmist. Sakslanna alistas kõik rivaalid ka Austraalia lahtistel. Prantsusmaa lahtised võitis Garbine Muguruza (Hispaania) ja Wimbledoni Serena Williams (USA). Aastalõputurniiril kuulus esikoht Dominika Cibulkovale (Tšehhi).

Meeste maailma esireket Andy Murray. (Paul Childs)

WRC: Prints Ogier ja šokk

Autoralli maailmameistriks tuli neljandast aastat järjest Sebastien Ogier. Volkswagen Polot roolinud prantslase ülekaal oli mäekõrgune: lähim konkurent Thierry Neuville jäi lausa 108 punkti kaugusele. Ogieri järgmine siht? Võita rohkem MM-tiitleid kui kaasmaalane Sebastien Loeb, kellel kirjas üheksa järjestikust triumfi. Volkswagen šokeeris rallimaailma aga MM-sarjast taandumisega, mis tähendas, et Ogieril liitus 2017. aastaks Ott Tänaku tööandja M-Spordiga.

Autoralli maailmameistriks tuli taas Sebastien Ogier, kes on uuest aastast Ott Tänaku meeskonnakaaslane. (WILLIAM WEST)

NBA: rekordite aasta

Maailma tugevaima korvpalliliiga tšempioniks tõusis LeBron Jamesi juhitud Cleveland Cavaliers, alistades finaalis mängudega 4:3 valitseva meistri Golden State Warriorsi. Sealjuures võitis Cavaliers tiitliseeria tulles tagasi 1:3 kaotusseisust, mida NBAs kunagi varem tehtud pole.

Kõigest 28aastasena aegade parimaks kolmepunktiviskajaks peetav Warriorsi kahur Stephen Curry püstitas fenomenaalse rekordi saates põhihooajal läbi korvirõnga 402 kaugviset, purustades eelmise tippmargi tervelt 116 tabamusega.

NBA jäi ilma ka ajaloo ühest paremast pallurist. Los Angeles Lakersi staar Kobe Bryant lõpetas 37aastasena karjääri, visates viimases mängus Utah Jazzi vastu uskumatud 60 punkti. Bryant on NBA läbi aegade paremuselt kolmas korvikütt. Juulis riputas ketsid varna ka San Antinio Spursi legendaarne eesliiniäss Tim Duncan.

LeBron James aitas Cleveland Cavaliers NBA meistritiitlini. (ELSA)

DOPING: venelastel riiklik dopingusüsteem, norrakad jäid vahele

Süstal veeni, ained sisse, starti ja võidud on vormistamise küsimus. Võimalik vaid Venemaal, või mis? Ei! Dopinguga patustanud sportlastest tuli tänavu teateid näiteks ka Hispaaniast, Norrast ja Hollandist.

Enim tooni andsid dopingurindel siiski igasuguse kahtluseta Venemaa sportlased. Detsembri alguses avalikustatud sõltumatu raporti andmeil oli aastatel 2011-15 enam kui 1000 Venemaa atleeti 30 spordialalt seotud riikliku dopinguprogrammiga. "Rahvusvahelised spordivõistlused on juba aastaid olnud venelaste poolt kaaperdatud," märkis uurimist juhtinud Richard McLaren. Venemaa muidugi eitab dopingusüsteemi olemasolu, aga tõendid nende vastu on kaalukad.

Juulis avaldatud raporti kohaselt vahetasid venelased riikliku julgeolekuteenistuse FSB abiga hämaratel öötundidel Sotši taliolümpial positiivseid proove negatiivsete vastu. Samas ei läinud kõik sujuvalt, sest pikantsel kombel leiti kahe naisjäähokimängija uriinist meeste DNAd. Praeguseks on kindel, et kõik Venemaa sportlastest Sotšis võetud dopinguproovid järeltestitakse. Eeldatavasti kaotab medaliarvestuse võitnud riik umbes veerandi koduolümpial (sohiga) saavutatud medalitest.

Et venelaste laialdane dopingutarvitamine pole kuigi üllatav, seisnes aasta suurim šokk Norra murdmaasuusataja Therese Johaugi positiivses proovis. Seitsmekordne maailmameister jäi vahele septembris. Klostebool olla organismi sattunud kreemi kaudu, mida Johaug enda päikesepõletatud huultele määris. Naise võistluskeeld kestab praeguse seisuga tuleva aasta 18. detsembrini, mis tähendaks vabanemist Pyeongchangi olümpiaks, aga rahvusvaheline suusaliit (FIS) võib nõuda keelu pikendamist.

Lisaks Johaugile jäi vahele ka Martin Johnsrud Sundby. Norralane mõisteti süüdi antidopingureeglite rikkumises, mistõttu võeti olümpiahõbedalt Tour de Ski ja MK-sarja üldvõit. Võistluskeeld määrati aga ainult kahekuuline ja see lõppes 11. septembril.

Therese Johaug kannab dopingu tarvitamise eest võistluskeeldu. (HAAKON MOSVOLD LARSEN)

JALGPALL: Leicester muinasjutt ja Portugali suurüllatus

2016. aasta 2. mai läheb ajalukku spordimaailma ühe kõige ilusama muinasjutu viimase peatükiga: aasta varem Premier League’i püsimajäämise eest võidelnud Leicester City krooniti Inglismaa vutiliiga tšempioniks!

Järgnenud EM-finaalturniiril tõusis suurüllatajana tšempioniks Portugal, kes alistas finaalis kodupubliku silme ees mänginud Prantsusmaa lisaajal 1:0. Portugali ei pidurdanud ka superstaar Cristiano Ronaldo vigastus finaali avapoolajal, mistõttu ta platsilt lahkuma pidi. Vahetusmeestepingil sai Ronaldo justkui ametikõrgendust: ta juhendas kaaslaseid kui peatreener ning ega tõeline juhendaja Fernando Santos ründaja käitumist pahaks pannud – tulemuseks ajalooline võit!

Prantsusmaal toimunud EMile jättis sügava jälje ka rahvaarvult väike, kuid hingelt suur Islandi koondis. Oma lemmikuid käis Prantsusmaal vaatama ligi 10% saareriigi elanikkonnast, muutes ürgse ja lummava huh-hüüdega jalgpalli fännikultuuri rohkem, kui seda suutsid vuvuzelad 2010 MMil. Island alistas kaheksandikfinaalis 2:1 Inglismaa, kaotas veerandfinaalis 2:5 Prantsusmaale, ent naasis koju kangelastena.

Leicester City - Inglismaa jalgpallimeister 2016. (Andrew Boyers)

F1: tiitlivõit lõpetas Rosbergi karjääri

Vormel 1 hooaeg seisnes taas kahe vennashobuse võiduajamises, sest kolmandat aastat järjest kujunes tiitliheitlusest Mercedese siseasi. Duell oli tuline ning teravamatel hetkedel süüdistati tiimijuhte lausa Lewis Hamiltoni saboteerimises. Aasta päädis soomlasest 1982. aasta tšempioni Keke Rosbergi poja Nico esimese ja viimase F1 meistritiitliga.

Miks viimase? Sest viis päeva pärast võidusõidumaailma kuningliku sarja võitmist teatas kõigest 31aastane Rosberg vormel 1 karjääri lõpetamisest. Šokeerivat otsust selgitas sakslane nõnda: „Sportlaskarjäär nõudis minult väga palju ja eelkõige pere arvelt, mul pole olnud aega isegi oma tütrega tegeleda. Saavutasin lõpuks oma lapsepõlve unistuse ja sellest mulle piisab.“

Legendaarseid erru minejaid tõi möödunud hooaeg aga veelgi, kui võistlussussid riputas varna 2009. aasta maailmameister Jenson Button. Samuti teatas loobumisest Felipe Massa, keda aga juba mõned nädalad pärast hooaja lõppu siiski jääma meelitatakse. Hetkel on brasiillase saatus vormel 1 maailmas veel lahtine.

2017. aasta hooaeg stardib 26. märtsil Austraalias ilma valitseva maailmameistrita, mis juhtus vormel 1-s viimati 1994, kui Alain Prost pärast neljandat MM-tiitlit erru läks.

Vormel 1 maailmameister Nico Rosberg. (JEREMY LEE)

RIO OLÜMPIA: staarideks Usain Bolt ja Michael Phelps

Iga spordisõber teab, et Usain Bolt ei kuulu maailma tagasihoidlikemate inimeste hulka, ent pärast 4x100 meetri teatejooksu võitu ja üheksandat olümpiakulda ei saanud keegi Boltile vastu vaielda: ta on aegade parim sprinter! Tegi jamaikalane ju kolmel järjestikusel OMil sprindialadel (100, 200 ja 4x100 m) absoluutselt puhta töö.

Vaatamata sellele, et Brasiilias toimunud suurvõistlust segasid mitmed välised probleemid – alustades olümpialinnaku elektrikatkestustest, lõpetades röövidega päise päeva ajal – jagus tähelepanu ka hiilgavatele sportlikele tulemustele.

Lisaks Boltile kirjutas end jõuliselt ajalukku ujuja Michael Phelps, kes teenis Riost lisaks varasemale kuus medalit, lõpetades OM-karjääri uskumatu 23 kulla, kolme hõbeda ja kahe pronksiga.

MEDALITABEL

USA 46 37 38 121

Suurbritannia 27 23 17 67

Hiina 26 18 26 70

Venemaa 19 17 19 55

Saksamaa 17 10 15 42

Jaapan 12 8 21 41

Prantsusmaa 10 18 14 42

Lõuna-Korea 9 3 9 21

Itaalia 8 12 8 28

Austraalia 8 11 10 29

NB! Lõplik tabel selgub 2026, kui saab ümber aeg Rios võetud dopinguproovide järeltestimiseks. Või veel hiljem, kui mõni vahelejäänu otsustab sarnaselt Kristina Šmigun-Vähile Rahvusvahelise Olümpiakomiteega kohtulahingut alustada.

Üheksakordne olümpiavõitja Usain Bolt. (KAI PFAFFENBACH)

TALISPORT: nii juba mitmendat talve...

Talihooaja märksõnaks võib pidada sõna "ülekaal". Martin Fourcade teenis 2016. aastal juba viienda järjestikuse laskesuusatamise MK-sarja tiitli, sama tembuga sai hakkama austerlasest mäesuusataja Marcel Hirscher. Sakslasest kahevõistleja Eric Frenzel on maailmakarika kuningaks tõusnud neli hooaega järjest ning esmakordselt MK-sarja võitnud suusahüppaja Peter Prevc edestas lähimat konkurenti Severin Freundi tervelt 813 punktiga!

Prantsusmaa laskesuusataja Martin Fourcade. (TT NEWS AGENCY)

JÄÄHOKI: ebatavaline turniir, tavaline võitja

Venemaal peetud MMil jäid võõrustajad soovitud autasuta, sest poolfinaalis saadi 1:3 sugeda Soomelt, kes kaotas omakorda finaalis 0:2 Kanadale. Lohutusena loputas Venemaa pronksilahingus 7:2 ameeriklasi. Aga MM polnud tänavu põhiline hokisündmus.

Tosina-aastase pausi järel mängiti jäähokis Maailma Karikaturniiri. NHLi korraldatud ja kõigi parimate hokimeeste osalusel peetud võistluse osalejad polnud aga klassikalised: suure kuuiku (Kanada, USA, Tšehhi, Soome, Rootsi, Venemaa) kõrval mängisid kaasa Põhja-Ameerika U23 ja Euroopa koondsats.

Kaheksa riigi (Saksamaa, Šveits, Slovakkia, Taani, Norra, Austria, Sloveenia, Prantsusmaa) hokimeestest koostatud Euroopa jõudis üllatuslikult finaali, kus kaotati mängudega 0:2 Kanadale.

Varem 1996 ja 2004 ühekordsete projektidena mängitud Maailma Karikaturniir on nüüd NHLi pikaaegses plaanis kirjas ja toimub uuesti 2020. aastal. Ilmselt on just soov antud turniiri prestiiži tõsta põhjus, miks NHL põtkib mängijate 2018 taliolümpiale lubamise vastu.

Maailma Karikaturniiri võitnud Kanada jäähokikoondis. (BRUCE BENNETT)

VARIA

NFL Ajaloo 50. Super Bowli võitis legendaarse mängujuhi Peyton Manningi juhitud Denver Broncos, kes alistas 24:10 Carolina Panthersi.

JALGPALL Valik Euroopa riikide meistermeeskondi: FC Barcelona (Hispaania) Müncheni Bayern (Saksamaa), Torino Juventus (Itaalia), Pariis Saint-Germain (Prantsusmaa), Lissaboni Benfica (Portugal), Moskva CSKA (Venemaa), Kiievi Dinamo (Ukraina), Club Brügge (Belgia), PSV Eindhoven (Holland).

JALGPALL Meistrite liiga finaalis alistas Madridi Real pärast 1:1 viiki penaltitega 5:3 Madridi Atletico, Euroopa liiga finaalis alistas Sevilla 3:1 Liverpooli.

KORVPALL Euroliiga finaalis alistas Moskva CSKA lisaajal 101:96 Istanbuli Fenerbache, pronksimängus oli Krasnodari Lokomotiv Kuban 85:75 parem Kutxa Laboralist.

MALE Norralane Magnus Carlsen kaitses duellis venelase Sergei Karjakiniga male MM-tiitlit. 12 partii järel oli seis 6:6 viigis, järgnenud neljapartiilise kiirmalelahingu võitis Carlsen 3:1.

SAALIHOKI 11. meeste MMi finaalmatšis alistas Soome karistusvisete seeria järel Rootsi ja tuli kolmandat korda maailmameistriks. Pronksi võitis Šveits.

GOLF Suurturniirid võitjad 2016: inglane Danny Willett (Masters), ameeriklane Dustin Johnson (USA lahtised), rootslane Henrik Stenson (Suurbritannia lahtised), ameeriklane Jimmy Walker (PGA meistrivõistlused).

AUTOMOTO Valik 2016. aasta tšempione: ameeriklane Jimmie Johnson (Nascar), hispaanlane Marc Marquez (MotoGP), sloveen Tim Gajser (motokrossi MM), prantslane Stephane Peterhansel (Dakari ralli autode arvestus), austraallane Toby Price (Dakari ralli mootorrataste arvestus).

SNUUKER Lisaks jalgpallitriumfile võitis Leicester kevadel teisegi hinnalise meistritiitli, kui MMi finaalis alistas Mark Selby 18:14 hiinlase Ding Junhui. Mõlemad sündmused juhtusid 2. mail.