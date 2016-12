Stephen Curry seadis eelmise NBA hooajaga endale nii kõrge lati, et selle uuesti ületamine on raske. Ta viskabki tänavu mängus keskmiselt kuus punkti vähem, kuid see keskmise summa – 24 – on ju endiselt suurepärane. Ning Curry osa on seoses Kevin Duranti tulekuga ehk kõige enam muutunud. Eelmisel põhihooajal kõigest 9 mängu kaotanud ning 73 võiduga NBA rekordi püstitanud Golden State Warriorsit hakkas mõnigi pärast Duranti lisandumist pidama üldse võitmatuks. Ent saadud on juba viis kaotust ja põhihooaeg pole veel poolegi peal. Viimati jäädi jõulupäeval valusalt ühe punktiga alla kevadise finaali kordusmatšis Cleveland Cavaliersile ning Curry rõhutas pärast seda, et Warriors ei ole veel sugugi leidnud enda parimat mängu. "Tahaksin rohkem saada pick-and-roll-olukordi," vastas Curry ESPNi küsimusele, kas ta tahaks palli rohkem enda käes hoida. "Vastasest sõltumata on see meie meeskonna tugevus – ükskõik, kas saan ise viskele või aitab see palli paremini liikuma."

Pühapäeval Clevelandis peetud mängu kohta rääkis Curry, et seal oli selgelt häid lõike. Kuid mängu lõpus kadus rünnak täiesti ära. "Juhtisime kuus minutit enne lõppu 14 punktiga, palju enamat ei saa tahta. Nüüd teame, et kui satume uuesti samasse olukorda, ei saa me enam oma rünnakutrumpe jätta kus see ja teine."

Nagu eespool mainitud, kogub Curry sel hooajal mängus keskmiselt kuus punkti vähem, ning ta ka sooritab keskmiselt üle kolme pealeviske vähem. "Arvan, et Duranti saabumine on kõige enam mõjutanud Stephi tegevust," mõtiskles Warriorsi peatreener Steve Kerr. "Samas on tema numbrid ju endiselt fantastilised: 24 punkti mängus, kolmestetabavus 40 protsenti. Eelmisel hooajal jõudis ta inimkonna parima tabavuseni. Peab arvestama sellega, et ta ise seadis lati ülikõrgele." Kerri sõnul on mullusega võrdlemine seega Curry suhtes veidi ebaõiglanegi, samas peab meeskond mõtlema, kuidas oma liidri elu mugavamaks muuta. "Saame teda aidata, luua talle paremaid olukordi, viia parematele positsioonidele. Me alles õpime ja areneme. Curry on end Duranti huvides tagasi tõmmanud, ta tahab, et Kevin tunneks end hästi. Tegemist on tervikliku protsessiga, oleme pidanud ainult 32 mängu (jutuajamine toimus enne läinud ööl peetud mängu Torontoga – toim)." Muuseas, vahetult pärast Clevelandis peetud mängu oli Kerr kritiseerinud Curry poolt mängu lõpus vastu võetud otsuseid, öeldes, et too pidanuks tegutsema targemini. "Ma ei räägi möödavisetest, mind häirivad teatud otsused," märkis Kerr. Kolmapäeva õhtul võttis Golden State vastu Toronto ning esimene veerandaeg lõppes… 42:17! Warriors võitis lõpuks 121:111. Ja mis puudutab kõike eelnevat juttu, siis Curry oligi mängus palju rohkem sees, kogudes lõpuks 28 punkti, 7 korvisöötu ja 7 lauapalli. Kui ta oli Clevelandis sooritanud tema kohta vähe 11 pealeviset, siis nüüd juba 18. Kuid veelgi olulisem oli tema mängujuhivõimekus – tiim mängis. Kerr tõdeski, et esimesed kaksteist minutit kujutasid endast unelmate veerandaega. Nagu Curry tahtis, tekkis rohkem pick-and-rolli olukordi, ent pigem siis, kui Durant pingil istus. Hooaja eel nii palju kardetud Curry-Duranti koostöö pole veel ladusaim.