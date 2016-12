Süsteem on olnud juba üle kümnendi sama: aasta 16 meie arvates kõige eredamat spordihetke-sündmust jagatakse loosi tahtel paaridesse (asetusi pole ehk kaks favoriiti võivad kohe vastamisi minna) ning üheksaliikmeline žürii (tänavu Ville Arike, Jarmo Jagomägi, Ott Järvela, Merili Luuk, Hindrek Pärg, Henry Rull, Mart Treial, Deivil Tserp, Viljar Voog) peab andma hääle ühe või teise poolt. Miinusringe ja teisi võimalusi ei ole. Kes duelli kaotab, see ka põrmu jääb. Lõpuks jääb alles vaid üks, see kõige meeldejäävam spordisündmus aastast 2016.

Õhtulehe sporditoimetus soovib kõigile kaunist vana aasta lõppu halastamatu võitlusega: aeg on panna vastamisi mööduva aasta kõige meeldejäävamad spordisündmused ja selgitada välja neist kõige-kõige!

1. KAHEKSANDIKFINAAL

TV3 olematu ülekanne Rio olümpia kettaheite finaalvõistlusest

Rio olümpia kergejõustikuvõistluste ülekandeõiguse sai Eestis TV3 ning erakanal tõestas, et astus liiga suurtesse (kettaheite)sussidesse. Martin Kupperi ja Gerd Kanteri võimas ja dramaatiline võistlus jäi otsepildis suuresti nägemata, sest TV3 polnud sellest tellinud eraldi pilti – asjaolu, mille rahvusringhääling oli aastatega loomulikuks ja enesestmõistetavaks muutnud.

Trio to Rio maailma meediatähelepanu all

Eesti olümpiaperest sai maailma meedias ülekaalukalt kõige enam tähelepanu mitte keegi kõrgema koha omanikest, vaid maratoonaritest kolmikõed Leila, Liina ja Lily Luik. Aga olgem ausad – erakordne oli nende ühel ja samal alal OMil startimine tõepoolest!

2. KAHEKSANDIKFINAAL

EOK presidenditrall

Olümpiakomitee kevadised presidendivalimised algasid särtsakalt ning põnevust kestis päris lõpuni. Meenutame, et esimeste kandidaatide seas olid ka Märt Sults ja Hannes Võrno, kuid lõpuks võitis Urmas Sõõrumaa Jüri Ratast kõigest ühe häälega tänu sellele, et sai endale enamiku Tõnu Tõniste pooldajate häältest.

Ott Kiivikase elu parim hooaeg 39aastaselt

Kulturist Ott Kiivikas passi ei vaata ja näitab, et vanus ei loe. Tulla 39aastaselt Euroopa meistriks ja saavutada MMil karjääri parim, neljas koht on kõva sõna! Seejuures tunnistas üks kohtunik eestlasele, et teab raskemates kaaludes maailmas ainult kaht täiesti puhast kulturisti.

3. KAHEKSANDIKFINAAL

Jalgpallikoondise 1:8 saun Belgias

2016 polnud Eesti jalgpallikoondisele hea aasta. Saunu tuli rohkem kui vaja – hakatuseks sai tulevane meister Portugal tulemusega 7:0 EMi eel endale hea tunde sisse, sügisel tuli tunnistada Bosnia 5:0 üleolekut. Ent kaheksat väravat poldud uuel iseseisvusajal endale veel lastud lüüa. Uus peatreener Martin Reim läks esimeste heade partiide järel Belgias julgelt mängima ja…

Esimesed KHLi hokimängud Eestis

Aasta alguses tuli põnevaid uudiseid teemal, et üks seltskond tegutseb sooviga luua Tallinna KHLi klubi. See jäi paremaid aegu ootama, kuid põneva trillerita Eesti hokipublik ei jäänud. Detsembri alguses pidas Riia Dinamo Tondirabas kaks kodumängu ning kohtumine tiitlikaitsja Magnitogorski Metallurgiga läks bullititeni!

4. KAHEKSANDIKFINAAL

Eesti päev Giro d’Italia’l

Eesti tippratturid Tanel Kangert ja Rein Taaramäe tegid stabiilselt hea aasta, aga suures plaanis oli tähtsaim Kangerti töö Giro d’Italial Vincenzo Nibali heaks, mis aitas itaallasel eelviimase etapiga tuuri võitjaks tõusta. Sama etapi võitis aga Taaramäe!

Katrina Lehis jäi Rio olümpiakoondisest välja

Eesti spordi tänavuse aasta ehk skandaalseim otsus sündis vehklejate leeris, kui suurte sammudega maailma tippu rühkiv Katrina Lehis jäeti varakult Rio olümpiarongilt maha. Rios võistelnud nelik võitis EMi, kuid jäi spordi suurpeol medalita. Koos Lehisega võideti paar kuud hiljem Tallinna Mõõga MK-etapp ja kõik said kohe küsida: mida suutnuks Rios SEE koosseis?!

5. KAHEKSANDIKFINAAL

Võrkpallikoondis Maailmaliigasse

Eesti võrkpallikoondis on aastaid mänginud tublilt. Juba eelmisel aastal taheti Euroopa liigas tegusid teha, kuid Final Fouris saabus tagasilöök. Nüüd põrutati lõpuni välja ja esikoht tõi ka Maailmaliiga pileti! Et aasta läheks täie ette, jõuti sügisel raskest seisust taas kord EM-finaalturniirile.

Sõudjad võitsid Rios pronksi, Eesti ainsa olümpiamedali

Pärast aastaid ekslemisi ja katsetusi panid Eesti tippsõudjad mullu seljad ehk Püha Lehma uuesti kokku ja noppisid hakatuseks MM-medali. Tänavuse aasta alustuseks jäeti EMil kõik seljataha ning hoogu jätkus Rioni, kus võideti pronksine autasu. See jäi Eesti delegatsiooni ainsaks ehk sõudjad kirjutasid meie riigi medalitabelisse!

6. KAHEKSANDIKFINAAL

Rasmus Mägi olümpiafinaalis

Kui koduste kiibitsejate kettaheiteelamuse suutis TV3 vussi keerata, siis Rasmus Mägi nägime ilusti ära – tema võistleb ju jooksualal! Juba finaali pääsemine nii nõudlikul distantsil nagu 400 meetri tõketes on kõva sõna. Ent seal, nelja aasta tähtsaimas stardis veel Eesti rekordi 48,40 püstitamine ja kuuendana lõpetamine on veelgi vahvam.

Ott Tänaku pisarad Poola rallil

Eesti spordiaasta suurim draama. Ott Tänak juhtis Poola rallit ja liikus oma esimese MMi etapivõidu poole, kui halbades oludes sõidetud eelviimasel katsel lõhkus suur kivi tema auto rehvi… Poodium, kuid teisel kohal, ei toonud vähimatki lohutust ja Tänaku silmist purskusid pisarad. Lohutajaks oli Sebastien Ogier.

7. KAHEKSANDIKFINAAL

Kelly Sildaru esikoht X-mängudel

Vigursuusataja Kelly Sildaru tõus komeedina jõudis Õhtulehe 16 sündmuse hulka juba üle-eelmisel aastal, mullu detsembris saadud Dew Touri võistluse esikoht tekitas aga hoobilt poleemika, kas piiga tuleks valida Eesti parimaks naissportlaseks? Tänavune aasta algas veel vingema võiduga X-mängudel ning Kelly (ja terve Eesti rahvas) vaatab lootusrikkalt juba 2018. aasta taliolümpia poole.

Puudujate kaskaad korvpallikoondises

Eesti korvpallikoondis oli anno 2015 just mänginud pika-pika pausi järel taas EM-finaalturniiril, kuid uuele suvele vastu minnes avastas peatreener Tiit Sokk, et malelaualt on päris palju nuppe minema löödud. Riia-koosseisust puudus koguni seitse meest, ent allesjäänud võitlesid koos uute tulijatega mehiselt, ehkki EM-latti ei ületanud.

8. KAHEKSANDIKFINAAL

Ksenija Balta draama sise-MMil

Kaugushüppaja Ksenija Balta oli viis aastat pidanud tiitlivõistlusi vesise suuga kõrvalt vaatama, kuid tema ja treener Andrei Nazarovi ülikannatlik töö tõstsid piiga taas jalule. Ja mitte ainult! Ta tegi stabiilselt tugeva aasta. Sise-MMil oli medalgi käeulatuses, ta hüppas 6.65 nagu ka pronksinaine, kuid tolle paremuselt teine katse oli 2 cm parem… Rio olümpia tõi kena hooaja margi 6.79 ja tubli kuuenda koha.

Ragnar Klavani siirdumine Liverpooli

Oma karjääris tasapisi kõrgemale liikunud Ragnar Klavan oli Lõuna-Saksamaa linnas Augsburgis täiesti oma poiss, aga hing ihkas veel midagi. Ta oli seda ka välja öelnud. Inglismaad. Ja kui siis tuli nii vinge klubi nagu Liverpooli kutse! Nüüd peab Klavan kõige ehtsamat olelusvõitlust koha eest, ta pääseb vahelduva eduga platsile ja meeskonnal läheb hästi – peaaegu täiuslik kompott ongi koos!

Olgu öeldud, et hääletustele ei eelnenud läbirääkimisi ega veenmisi, vaid arvuti loosis tabeli ja siis läks kohe tuimalt võistluspaaride läbihääletamiseks. Kaheksandikfinaalides lõppes teekond Ott Tänaku Poola ralli draamal, aga ka võrkpallimeeskonna Maailmaliigasse pääsemisel.

Mitte, et tegu poleks olnud kõvade sündmustega - muidu 16 sekka ei pääsekski! - aga vastu sattus lihtsalt veel vingem tegija. Nagu Inglismaa jalgpalli karikavõistlustel võivad Manchester United ja Manchester City juba 64 parema seas vastamisi minna, siis asetused puuduvad ka Õhtulehe spordisündmuse valimisel.

VEERANDFINAALPAARID ON SEEGA:

1) TV3 kettaheitefopaa vs Ott Kiivikase elu parim hooaeg.

2) Jalgpallikoondise saun Belgias vs Katrina Lehise OM-koondisest välja jätmine.

3) Sõudjate olümpiapronks vs Rasmus Mägi olümpiafinaalis.

4) Kelly Sildaru X-mängude kuld vs Ragnar Klavani siirdumine Liverpooli.

Tulemused täna õhtul 18.00 sport.ohtuleht.ee!