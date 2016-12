Tänavusel hooajal esimese kaotuse alles 16. novembril teeninud Moskva CSKA on näitamas, et ka nemad on vägagi haavatavad.

Nimelt sai valitsev meister Euroliigas juba teise kaotuse järjest, kui võõral väljakul tunnistati Crvena Zvezda 78:67 paremust. Märgiline on ka see, et CSKA polnud kordagi veel alla 70 punkti visanud.

Tänast kohtumist kontrollisid serblased sisuliselt terve mänguaja, kui juba esimene veerandaeg võideti 78:67. Parimal juhul oli kodumeeskonna eduseis 15 silma.

Võitjate poolelt tõi Ognjen Kuzmic 16 punkti. CSKA parim oli Andrei Vorontsevitš 21 silmaga.

13 vooruga vaid ühe kaotuse teeninud CSKA on vaatamata kahele järjestikusele siiski liigatabeli kindel liider. Crvena Zvezda on 15 mängust võitnud seitse.