Sidemängija sõnutsi viis täna võidule meeskondlikkus. "Suutsime end natuke rohkem koos hoida kui Selver. Saime õigetel hetkedel need punktid kätte, mis vaja oli.

"Väga magus," kirjeldas Keel esimesi emotsioone. "Eriti mulle, sest põhimõtteliselt olen karikavõitja, Saja liiga võitja ja Eesti meister, aga pole kordagi veel platsil käinud - nüüd on käidud ja karikas käes: väga super."

Pärnu meeskonna sidemängija Markkus Keel tunnistas, et tänane Eesti võrkpalli karikavõit talle eriti eriline.

Vahet pole kui raskelt või lihtsalt. Ega me palju rohkem punkte Selverist ei saanud, aga need olid tähtsad punktid."

Kas 3:2 võit on magusam kui 3:0 võit? "On küll. Kindlasti väga palju raskem ja selle võrra magusam ka. 3:0 - tund poolteist dušiga, see ei anna sellist rahuldust nagu 3:2 võit," vastas Keel.