"See time-out oli rohkem meie meeste rahustamiseks ja sidemängijaga olid omad jutud. Aga pigem on sellisel hetkel see võetud vastase häirimiseks ja enda meeste rahustamiseks."

Kas 2:3 kaotus on valusam kui näiteks 0:3 või 1:3?

"Võrkpall on selline imelik ala, et sul võib olla 0:3 kaotus, aga sa võid mängida kõik geimid 42:40. Ehk siis need puhtad numbrid ei näita üksüheselt midagi. Igal mängul on oma iseloom ja tänane oli see, et oli võitluslikkust, traagikat ühel ja teisel pool ja ka rumalaid otsuseid mõlemal.

Arvan, et võtme teemaks oli Pärnu poolelt Edvarts Buividsi sissetulek teises geimis. Kui ta tuli, siis lõi ülihästi palle ära, meie vasturohi oli sellele Rauno Tamme, misjärel hakkas ka tema protsent langema. Pigem oli see, et ta andis Pärnule õigel hetkel enesekindlust juurde."

Kui palju kaotus kripeldama jääb?

"Eks ikka, kui oleme juba nii kaugele jõudnud, et 1:2 kaotusseisust järgi tulnud, saime oma asju paremini käima, siis see näitab ka midagi. Okei, alustasime hästi, siis vahepeal kadusime ära, seejärel reageerisime natuke ja tegime ka õiged asju, et asi jälle toimima hakkas.

Kui sellised käigud on mängu iseloomus sees, siis kaotust on natuke lihtsam vastu võtta. Viiendas geimis oleneb niikuinii ühest-kahest konkreetsest otsusest. Ma ei ütle, et see loterii on - Pärnu oli viiendas geimis parem."

Kuidas liigamängudeni jäävat kahenädalast pausi kasutate?