"Nagu pekipoiste kolkimine," muigas Rizini MMA-matši kommenteerinud USA vabavõitleja endise sumomaadleja, Baruto alias Kaido Höövelsoni stiili nähes. Baruto tagus vabavõitluskarjääri kolmandas matšis vastase 10 minutiga täiesti tümaks ning kohtub aasta viimasel päeval juba endisest parlamendisaadikust politsei eriüksuslasega.

Enne matši 46aastase kogenud Jaapani vabavõitleja Tsuyoshi Kosakaga tõdesid teleülekande kommentaatorid, et Baruto peab vaid ühe löögiga vastasele pihta saama ja kõik on selge. "Saage aru, kallid inimesed, tegu on kogult väga suure inimesega!"

Matši reeglid olid lihtsad: küünarnukiga pähe lüüa ei tohtinud, aga mahamurtud vastast võis kolkida igatpidi – nii jala kui ka käega. Seda Eesti vägilane ka tegi.

Lämmatav maavärin