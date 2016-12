Ragnar Klavan on oma heade esitustega sattunud meedia huviorbiiti ning eestlane andis järjekordse intervjuu Liverpooli kodulehele, kus rääkis homsest mängust Manchester Cityga.

"Eelkõige tuleb teadlik olla, millise ründaja vastu tuleb mängima hakata. Siin on suur vahe, kas ohjata tuleb Peter Crouchi või Agüerot," sõnas Eesti koondise kapten.

Klavan kiidab vastaste ründeliini, kuid kinnitab, et ka nende relvad on ees väga ohtlikud. Liverpool on sel hooajal Premier League´is löönud konkurentsitult kõige enam väravaid ning see on neile ka edu toonud.