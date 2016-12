Esmapäeval algab Paraguai pealinnas Asuncionis järjekorras 39. Dakari ralli, kus osalevad ka Eesti motomehed Mart Meeru ja Toomas Triisa. Õhtuleht võttis kätte ja vastas stardipaugu ootuses kaks nädalat kestva ränkraske katsumuse pakiliseimatele ja põnevaimatele küsimustele. Kuidas Dakari ralli alguse sai?

Dakari ralli nii-öelda isa on prantslane Thierry Sabine, kes ärgitas inimesi esimest korda stardijoonele 1978. aasta 26. detsembril. Esimese ralli stardis oli 170 inimest. Algselt Pariisist Senegali pealinna, Dakari kulgenud võidukihutamine oli prantslase nägemuses raskeim võimalik katsumus ühe inimese ja masina jaoks. Sabine moto oli: „Kui elu muutub igavaks, võta riske!“ Sabine suri 1986. aastal helikopteriõnnetuses, mõistagi võidusõidu ajal. Miks Aafrika linna järgi nime saanud ralli toimub hoopis Lõuna-Ameerikas?

Põhjuseks Aafrikas valitsev terrorioht, mille tõttu jäeti 2008. aasta võistlus viimasel hetke otsuse ajel sootuks ära. Aasta hiljem kolis ralli Lõuna-Ameerikasse, mis on nii ohutum kui ka publikusõbralikum. Kuna Dakari nimi on maastikuralli sünonüüm, ei hakanud korraldajad toda muutma. Tõenäosus, et üks mainekamaid mootorispordi üritusi tagasi Mustale Mandrile kolib, on kaduvväike, sest lõuna-ameeriklaste huvi on meeletu. Liiatigi elavdab Dakar kohalikku majandust igal aastal ligi 300 miljoni dollariga.

Miks Dakar on nõnda jõhker katsumus?

Sest unevõlg aina kuhjub, võidusõit käib ebausaldusväärsel pinnasel, kus kiirused on meeletud. Sest osalejad on parimad, keda maailmast leida õnnestub. Sest pisivigastusi muudkui koguneb ning iga väike eksimus on potentsiaalselt traagilise tagajärjega. Sest temperatuur võib ühel hetkel olla põrgulikult palav, teisel aga lõdisemapanevalt külm. Lisaks pole enamik osalejaid harjunud olema merepinnast 4000 m kõrgusel. Dakari ralli on ülikurnav nii sõitjale kui masinale. (MARCOS BRINDICCI)

Kui palju raha osalemine nõuab?

Sõltub. Vaeseimad võistlevad tsiklite klassis ihuüksi, mis tähendab, et kõik tuleb ise teha (mitte segi ajada Malle-Motoga). Ent selgi puhul on orienteeruv väljaminek korralik: 24 000 € - Dakari ralli jaoks kohandatud KTMi tsikkel

14 800 € - stardimaks

10 000 € - varuosad

3000 € - isiklik varustus

2000 € - lennupiletid

1000 € - litsents ja atesteerimine

1000 € - viisa, suveniirid, internet jms Näiteks KTMi satelliittiimi registreerimine maksab 90 000 eurot ning tagab isikliku mehaaniku. Iga muu abiline maksab täiendavad 9000 eurot. Mida võitja saab?

Au ja kuulsust, kena karika ja 58 000 eurot auhinnaraha. Iga masinaklassi võitja saab 5000 eurot. Ehk et kindlasti ei minda sinna üritusele raha järele. Our 491 competitors surely have their eyes on the prize. 👀🏆 #Dakar2017 A photo posted by Dakar (@dakarrally) on Nov 23, 2016 at 5:41am PST Mis juhtus Dakaril kunagise Suurbritannia peaministri Margaret Thatcheri pojaga?

Mark Thatcheril õnnestus 1982. aasta rallil oma Peugeot’ 504ga nii ära eksida, et Alžeeria sõjaväel kulus kuus päeva, enne kui tähtsa naise võsuke õigelt teelt ligi 50 km eemal üles leiti. „Ma ei teinud mittemingisugust eeltööd,“ teatas Mark Thatcher hiljem. Mõistagi tekitas kogu see saaga omal ajal kõvasti furoori ja meediatormi. Kes on Dakari ralli staažikaim osavõtja?

Jaapanlane Yoshima Sugawara, kes on järjepanu kihutanud 33 Dakari rallil. Oma esimese katsumuse läbis ta aastal 1983 41aastasena mootorrattal, seejärel kihutas seitse korda autoga ning aastast 1992 istub ta veoautos. Jah, 75aastane legend on ka tänavu veoautode klassis stardis. Võimas! Mis juhtub pärast avariid?

Loodetavasti ei kaota õnnetussesattuja teadvust ja saab ise hädaabikõne teha, mis käivitab päästeoperatsiooni ning tähendab automaatselt katkestamist. Teadvuseta ja/või sidevahenditeta sõitjad peavad lihtsalt lootma, et mõni konkurent neid märkab ja abi osutab. GUESS WHAT??? YOU DON'T KNOW...💣💣💥💥💥 @kevinmaxbenavides will participate to the #merzouga2016 A photo posted by Dakar (@dakarrally) on Mar 16, 2016 at 7:27am PDT Kust kütust saab?

Lisaks kohalikule taristule organiseerivad korraldajad tankimispunkte, mis enamasti tähendab lihtsalt tsisterni ja tankureid tee pervel. Ülesõitudel kasutatakse mõistagi tavalisi bensiinijaamasid. Kas sõitjad peavad alati etteantud marsruudil püsima?

Ei. Kõiksugu otseteed, kui keegi juhtub neid teadma, on lubatud, ent selle arvelt ei tohi kontrollpunkti maha magada. Vastasel juhul ootab soolane ajatrahv. Kas Dakaril saab kiiruseületamise eest trahvi?

Oojaa! Mõistagi kehtib see vaid ülesõidul ehk riiklikel maanteedel. Kõiki sõitjaid jälgitakse GPSi abil, mis arvutab välja, kas kiirus ületas lubatud piire või mitte. Ning trahvid rikkumise eest olla märksa soolasemad kui tavaliiklejale. Mida starti pääsemiseks tegema peab?

Esiteks on vaja mootorispordilitsentsi. Dakari jaoks vajalikku kategooria saamiseks tuleb enda füüsilisi ja vaimseid võimeid tõestada. Seejärel tuleb esmalt osaleda pisematel analoogsetel võidusõitudel. Dakari uustulnukad peavad saatma väga detailse avalduse, mille põhjal korraldajad otsustavad, kas lubada sportlane starti. Kas Dakar on ainult meeste mängumaa?

Üldsegi mitte. Näiteks sakslanna Jutta Kleinschmidt pani ralli 2001. aastal kinni ning hispaanlanna Laia Sanz saavutas 2015. aastal mootorratturite seas kõrge 9. koha.