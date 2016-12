Rein Taaramäe postitas oma sotsiaalmeedia kontole vana-aasta lõpu tervituse, kus räägib muu hulgas oma treeningutest aga ka jalgrattaspordi valemänguritest.

"Suure huviga ootan 28.01 eetrisse tulevat USA telesaadet 60 minutit. Saates lubati paljastada nii mõndagi mehaanilise dopingu kohta. Loodan, et nimetatakse konkreetsed tõendid, nimed ja võidusõidud, et kes-kus-mis suli on teinud," kirjutas Taaramäe.

"Ehk jõuavad asjad ka nii kaugele, et pätid saavad karistada. Fakt on see, et siiani on teemat väänatud nii ja naa, kuid tippseltskonnas pole never ühtki vastavat juhtumit ega avastust tehtud. Nii et oleme valmis hullemaks ja loodame parimat."

Vaata, mida räägib Eesti üks parimaid rattureid rutiinist ja hooaja eelsest ettevalmistusest: