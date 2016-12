Täna 11. korda algav mainekas Tour de Ski erineb kümnest eelmisest nagu öö päevast. Sportlaste ja treenerite soovil on senine karm jõuproov muudetud oluliselt kergemaks. Ometi suudavad seitsmeetapilise kadalipu läbida ainult väga hästi treenitud suusatajad. Eesti tipud Algo Kärp ja Aivar Rehemaa, kes tänavu tuuril ei osale, selgitavad, mis vapraid ametivendi ees ootab.

Kaks korda suusatuuri lõpetanud ja kohati ränka väsimust tundnud Kärp valmistub 6. jaanuaril Lahtis MMi radadel algavaks Skandinaavia karikavõistluste etapiks, ent kavatseb Tour de Skid huviga jälgida.

"Tean, et see pole originaalne pakkumine, aga meestest stardib suursoosikuna norralane Martin Johnsrud Sundby," ütleb Kärp muheledes. "Samas loodan, et leidub üllatajaid, keda on raske võitjaks pakkuda. Minu jaoks on must lammas soomlane Matti Heikkinen."

Kärp lisab: "Rootslane Calle Halfvarsson, kes oli hooaja alguses heas vormis, jäi haigeks. Usun, et võitja selgub alles 9 km pikkusel lõputõusul. Tänavu hakkavad preemiasekundid päris suurt rolli mängima."