Ideaalstsenaariumi korral alustanuks FC Flora jalgpallimeeskond 12. detsembri treeningut uue peatreeneriga, ent ootab endiselt hollandlase Arno Pijpersi vastust. Õhtulehele teadaolevalt saabub sel teemal selgus uue aasta esimestel päevadel. Praegu juhatab Floras vägesid abitreener Jürgen Henn, kes ei leia, et nii-öelda päris juhendajata olemine hooaega silmas pidades satsile suure jälje jätaks. „Ma ei usu, et see väga määrava tähtsusega oleks, sest esimesed nädalad on sissejuhatava iseloomuga ehk pigem ettevalmistav osa jaanuariks. Taktikat ma seal ei puutu. Me pole isegi pikalt saanud terve meeskonnaga koos treenida,“ lausus ta. „Pigem hoidsime detsembris meestel head emotsionaalset seisu, et nad oleksid uue aasta valguses valmis suurte koormustega treenima.“

Niisamuti ei usu Henn, et Flora oleks konkurentidest sammu maas. „Konkurendid niiehknaa alati täiendavad alles jaanuaris oma meeskondi, see on nii varajane faas.“

Flora koosseisu osas ei osanud 2013. aastast esindusmeeskonna abilise rollis olev Henn rohkem kaarte avada, kui avalikkusele teada on. See tähendab, et kindlad lahkujad on äärekaitsja Markus Jürgenson, keskkaitsja Nikita Baranov, poolkaitsja Andre Frolov ja ründaja Sakari Tukiainen, täiendusena toodi Tartu Tammekast poolkaitsja Martin Miller.