Korvpalli Euroliiga põhihooaja kalender on koostatud nõnda, et aastavahetus jagab selle täpselt pooleks - eilsega sai 15 vooru peetud, uuel aastal seisavad ees viimased 15! Tulemused oleme teatanud, nüüd põhjalikum pilk turniiritabelile. Nagu näha, on jätkuvalt tegemist äärmiselt tasavägise võistlusega, kus vaid Moskva CSKA on pisut eraldunud, edasi aga eraldab teist kohta play-off'i ukse taha jätvast tsoonist kõigest kolm võitu ning tabeli punast laternat play-off'i kohast samuti kolm võitu. Ning 13. koha tiim on play-off-kohast kõigest ühe võidu kaugusel.

Viimastes voorudes on edu saatnud just mitut tabeli teisel poolel olevat meeskonda: Kaasani Unics on võitnud kolm mängu järjest, Bamberg viiest neli, Belgradi Crvena Zvezda neljast kolm, Kaunase Žalgiris kolmest kaks, Barcelona kaks viimast kohtumist järjest.

Samas lõpetas selge liider CSKA aasta järjestikuste kaotustega Fenerbahcele ja Crvena Zvezdale. Päris eesotsas on siiski suured klubid. Natuke üllatav on seal näha suvel suure verevahetuse teinud Vitoria Baskoniat, kuid mängupilti vaadates pole midagi ootamatut - uus peatreener Sito Alonso on endiselt ülirahvusvahelise koosseisu kenasti mängima saanud, NBAst värvatud mängujuht Shane Larkin on Euroliiga üks efektiivsemaid kujusid. Paus pole pikk, järgmised mängud peetakse juba 5. jaanuaril. Sel päeval on magusaim paar ehk Bamberg - Barcelona, kus ühel poolel vägagi tegijate seas lätlane Janis Strelnieks ja teisel soomlane Petteri Koponen. Bamberg püstitas eile 90:75 võidumängus Galatasarayga klubi Euroliiga rekordi 14 tabava kolmesega (kõigest 23 katsest!) ning Strelnieks (7/5) andis sellesse suure panuse. Koponen aga viskas oma 9 punktist 7 kahel viimasel minutil, aidates Barcelona tähtsa 81:77 võiduni Darüssafaka üle.