Rallimees Ott Tänakul on seljataga põnev aasta ning taskus leping järgmiseks hooajaks ühes tiimis valitseva maailmameistriga. Mis niimoodi viga aasta heatujuliselt ära saata ja seda Tänak oma Twitteri-kontol ka soovitab! Pildilt aga näeb tema maitse-eelistusi.

New Year's Eve shopping done! 💪 Have a good crack tonight and see you in 2017! 😜🚀🚀💥💥 #GrossiToidukaubad pic.twitter.com/LqydwuFwoy