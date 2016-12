Briti jalgpalli kõigi aegade legendarsemaid treenereid Alex Ferguson tähistab täna 75. sünnipäeva. Sir Alex juhendas aastakümnete jooksul Manchester Unitedit täpselt 1500 mängus ja võitis neist 895.

All the best to one of the best - Sir Alex Ferguson! 🎂🎁 #MUFC pic.twitter.com/Gu3GDxuhFJ — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2016

Sir Alex Ferguson took charge of exactly 1500 matches as Manchester United manager, winning 60% of them (895). [Opta] #MUFC pic.twitter.com/DSTq0OJFzQ — Devils Latest (@Devils_Latest) December 31, 2016