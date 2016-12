Šotimaa jalgpallimeistrivõistlustel on aasta viimane päeval ette nähtud tihe töö. Hittsündmuseks oli Glasgow derbi Rangers - Celtic, mille külalised kaotusseisust 2:1 võitsid.

Kenny Miller viis Rangersi Ibroxi staadionil viibinud 50 126 pealtvaataja enamuse rõõmuks 12. minutil juhtima, aga 33. minutil Moussa Dembele viigistas. Celtici võiduvärava lõu 70. minutil Scott Sinclair.

Rangers 1 -2 Celtic

Highlights pic.twitter.com/adqOLsKzo0 — Focus on Celtic (@FocusOnCeltic) December 31, 2016

Šotimaa meistrivõistluste tabeliseis muutus tänase tulemuse läbi veelgi ühepoolsemaks - Celtici edu teisel kohal paikneva Rangersi ees, kes on lisaks ühe kohtumise enam pidanud, on juba 19 punkti.

Tegemist oli jalgpalliajaloo 404. Old Firm derbimatšiga ning Celtic vähendas võiduga kõigi aegade arvestuse kaotusseisus 148:159-le (lisaks 97 viiki). Käimasoleval hooajal on Šotimaa kaks tippklubi kohtunud kolm korda ja Celtic on võitnud kõik duellid.