Inglismaa jalgpalli Premier League'i kohtumises Manchester United - Middlesbrough tühistas kohtunik Lee Mason avapoolajal seisul Zlatan Ibrahimovici värava.

How is this a foul from Zlatan Ibrahimovic? That's not dangerous play. #MUNMID



pic.twitter.com/vRKy6n8Gwh — United Report (@ManUtdReport_) December 31, 2016

Mason leidis, et Ibrahimovic mängis ohtlikult ja määras Middlesbrough kasuks vabalöögi. Näiteks endine väravavaht Peter Schmeichel leidis, et kohtunik tegutses saamatult: "Ei jää otsusega nõusse. Zlatan ei teinud midagi valest. Valdes (Middlesbrough väravavaht Victor Valdes - toim) jäi lihtsalt hiljaks!"

Not having that decision, Zlatan did nothing wrong. Valdez was simply to late..!! — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) December 31, 2016

Endine Inglismaa koondise ründaja ja BBC jalgpallisaate "Match of the Day" saatejuht Gary Lineker oli sama meelt: "Täiesti õõvastav otsus Lee Masonilt, kes tühistas Zlatani targa löögi."

Absolutely appalling decision by Lee Mason in ruling out Ibrahimovic's clever finish. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 31, 2016

Endine Hollandi koondise ründaja ja praegune maailma jalgpalliliidu (FIFA) tehnilise osakonna peaarendaja Marco van Basten ei võtnud seisukohta, aga rõhutas, et sarnaseid olukordi saaks tulevikus videokohtuniku abil lahendada.

Kas oled kohtuniku otsusega nõus?