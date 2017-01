Inglismaa jalgpalli Premier League'i 2016. aasta viimases mängus alistas Liverpool kodus tänu Gigi Wijnaldumi 8. minuti väravale 1:0 Manchester City.

Tegu oli Liverpooli neljanda järjestikuse võiduga, kusjuures seeria algus langeb kokku Ragnar Klavani põhikoosseisu tõusmisega. Eilse esituse ajal ja järel sai Klavan kiita mitmelt Inglismaa jalgpalliautoriteedilt.

Portaali ESPNi ajakirjanik Mark Ogden, kes nuuskis 2013 kevadel esimesena välja uudise Sir Alex Fergusoni errumineku kohta, säutsus kohtumise ajal: "Narrin nüüd veidi saatust, aga 4,2 miljonit naela maksnud Ragnar Klavan tundub Liverpooli jaoks tõeline superleid olema."

More tempting fate, but at £4.2m, Ragnar Klavan looks a real find at the back for Liverpool