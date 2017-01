Äsja selja taha jäänud 2016. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise värava lõi Konstantin Vassiljev, kes viib koju viienda Hõbepalli. Konstantin, palju õnne viienda Hõbepalli puhul. Kas auhinnakapis ikka ruumi on?

No leiame. Need auhinnad on alati väga meeldivad ja omamoodi väärtuslikud. Kindlasti tahaks järgmist aastat alustada 2. jaanuaril siin ja vähemalt pretendeerida selle auhinna peale. Hõbepall antakse teadupärast kõige ilusama koondisevärava lööjale. Sina viid koju juba rekordilise viienda auhinna, mida see Sinu arvates näitab

Et olen võimeline lööma ilusaid väravaid, see ongi see näitaja. See on tähtis, sest inimesed tulevad staadionile, et näha midagi ilusat.

Viimase poolaasta jooksul oled saanud päris palju erinevaid tunnustusi, enamjaolt Poolas, nüüd siis Hõbepall otsa. Kui tähtis üldse on tunnustus Sinu jaoks?

Ikka-ikka tähtis, see ongi mingil moel selline hindamine oma tööle. Kui õnnestub oma tööd hästi teha, siis ikka inimesed seda näevad ja panevad kuidagi tähele. Need auhinnad pole eesmärk omaette, aga kui neid antakse, siis on alati meeldiv neid ära võtta.

Kelle tunnustus Sulle elus kõige olulisem on?

Ikka oma kolleegide, kes jalgpalli mängivad ja treenerite, kes teavad jalgpalli läbi ja lõhki. Nende hinnang on, ma arvan, kõige väärtuslikum alati. Aasta 2016 on nüüd selja taga. Millega jääd seda aastat mäletama?

Raske algus oli aastal. Individuaalses mõttes. Mängisin päris kaua aega vigastusega, klubiga võitlesime väljalangemistsoonis. Koondisega oli ka väga keeruline aasta. Ootused olid kõrgemad, aga läks nii nagu läks. Siis tuli vaba minut, et natuke puhata ja läksime uute jõududega edasi. Suve-sügise perioodi kõige tähtsam sõna on muutus. Koondises muutus peatreener, klubis on koosseis muutunud stabiilsemaks, misjärel hakkas kõik töötama nagu kõik tahtsid. Koondisetulemused jätavad kindlasti kogu aastale pitseri, aga arvan, et kui teeme õigeid järeldusi ja tulevad nooremad mängijad, kes hakkavad välismaal mängima, siis kindlasti on ruum headele tulemustele olemas. Loodan, et näeme seda juba märtsis. Arvestades teist poolaastat, oli see Sinu karjääri edukaimaid aastaid?

Kindlasti. Klubi mõttes võib-olla parim aasta. Isegi esimesel poolaastal läks hästi. Lõin väravaid ja andsin sööte. Lihtsalt pärast [suve]pausi läks asi natuke hullemaks (heas mõttes - toim.). Keegi ei oodanud, et nii hästi läheb. Isegi mina. On hea meel, et sain jälle õige raja peale. Vassiljev on Poola kõrgliiga esimese 18 vooruga löönud 10 väravat ja jaganud 9 resultatiivset söötu.