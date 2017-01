Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub täna Sunderlandiga ning algkoosseisus on ka meie mees.

See on Klavanile viies mäng järjest alustada Jürgen Kloppi juhendatavas meeskonnas algrivistuses ning sarnaselt eelnevatele kohtumistele on ka täna eestlase partner keskkaitses Dejan Lovren.

Liverpool hoiab enne tänast 20. vooru kohtumist Premier League'i tabelis teist kohta 43. punktiga, Sunderland on 18. positsioonil 14 silmaga.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 17.