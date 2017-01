Linnast kaugel külavaheteel seisab auto, milles paarike tegeleb seksiga. Ootamatult lausub neiu:

"Ma oleksin sulle pidanud seda muidugi juba varem ütlema, et ma olen tegelikult prostituut ja võtan korra eest 25 dollarit."

Tempot aeglustamata otsib mees rahakotist 25 taala ja mõne aja pärast lõpetab vahekorra mõlema jaoks korraliku orgasmiga. Seejärel istub mees liikumatult rooli taga ja vaatab vaikides aknast välja. Neiu seab ennast korda, ootab veidi ja küsib siis pisut rahutult:

"Miks me ei sõida kuhugi?"

"Ma oleksin ehk pidanud sulle seda varem ütlema, et tegelikult ma olen taksojuht ja siit linna sõit teeb 50 dollarit."