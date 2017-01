"Väga eriline on pärast 2004. aasta tagasi Flora olla," jätkas ta. "Rääkisime novembris Brüsselis Pelle (Pohlak, klubi president - M.T.) ja Norbertiga (Hurt, spordidirektor - M.T.) Flora situatsioonist, misjärel vajasin kaht kuud, et olukorda analüüsida.

Ausalt öelda olin alguses kriitiline, sest minu arust oli olukord Floras tänu Jürgeni (Henn, abitreener - M.T.) ja Norberti olemasolule okei. Ent mingi aeg sain selgeks, et klubisse on vaja kogemust tuua. See on tegelikult kogu Eesti jalgpallis nii, mitte ainult Floras.

On teada, et Eesti on mulle väga tähtis riik. Olen alati öelnud, et siinsed hetked nii jalgpallis kui eraelus olid väga mõnusad. Seega väljakutse siin midagi ära teha oli minu jaoks erilisem kui väljakutse kuskil mujal."

Üks põhjuseid, miks lõplik jah-sõna venis, oli Pijpersi 84aastase ema tervis, kes murdis möödunud aastal kaela ja vajab erilist abi. Ta sõnas täna, et kui on vaja Hollandisse teda toetama minna, siis ta seda ka teeb. See on klubiga läbiräägitud.

"Ta on mulle väga-väga tähtis. Õnneks on mul kaks venda, kellest üks elab Hollandis. Kamba peale saame olukorraga hakkama. On väga tähtis, et eraelus oleksid asjad korras," lausus ta.

Homme esimest korda Flora treeningut läbi viiv Pijpers käis novembris rahvuskoondisega Kariibidel, mistap teab mõnda Flora meest, aga laias laastus on sats talle uus.