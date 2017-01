FC Flora jalgpalliklubi teatas täna, et lõi üheks aastaks käed hollandlase Arno Pijpersiga, kes juhendas meeskonda ka perioodil november 2000 - september 2004. Klubi president Pelle Pohlak sõnas, et Floras kaaluti pikalt, kas jätkata noorema või vanema treeneriga.

Meil on klubis noored inimesed ja treenerid. Usun, et klubil on vaja näha, kuidas kogenud treener teeb tööd ning tema kogemusi ja tarkusi, et viia klubi arengus edasi. See on põhjus, miks hakkasime Arnost rääkima."