FC Flora jalgpalliklubi teatas täna, et lõi üheks aastaks käed hollandlase Arno Pijpersiga, kes juhendas meeskonda ka perioodil november 2000 - september 2004. Kapten Gert Kams ootab homme algavat koostööd uue juhendajaga pikisilmi.

"Minu jaoks on Arno eelkõige suurte kogemustega treener, kes on juhendanud väga palju erinevaid klubisi ja olnud ka eri koondiste eesotsas ning saanud väga hästi hakkama," sõnas Kams tänasel pressikonverentsil. "Mis peamine, ta tunneb väga hästi Eesti jalgpalli ja seda klubi."

Kams ei salanud, et riietusruumiski käis uue peatreeneri teemal arutelu. "Kuna see spekulatsioon ringles pikalt, siis arvan, et paljude sisetunne ütles, et Arno tuleb. Olime selleks valmis."