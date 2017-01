Ragnar Klavani koduklubi Liverpool mängis täna võõrsil 2:2 viiki Sunderlandiga. Oma süü lasus ka eestlasel, kuid eksperdid andsid talle keskmise hinde.

Liverpooli tegemistele keskenduv väljaanne Liverpool Echo pani Klavanile kümne palli süsteemis hindeks kuus. "Andis kerge penalti, kui Ndong ei olnud kuhugi minemas. Sunderlandi kaitse tundis ta ära nõrga lülina, kuid teisel poolajal oli korralik," kirjutati väljaandes.

Echo andis kõige kõrgema hinde (8) väravavahile Simon Mignolet'le, Daniel Sturridge ja Dejan Lovren said hindeks seitse ning lõviosa meeskonnast sarnaselt Klavanile hindeks "kuus." Kõige väiksema skoori (5) sai James Milner.

Sky Sports hindas Klavani esitust samuti kuue punktiga. Kõige kõrgema hinde sai Dejan Lovren (8), Mignolet, Sturridge, Adam Lallana ja Nathan Clyne said hindeks seitse. Gini Wijnaldum, Sadio Mane, Roberto Firmino ja Emre Can said sarnaselt Klavaniga hindeks "kuus" ning James Milner "viis".