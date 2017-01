Inglismaa jalgpalli kõrgliiga jätkub lahinguga Bournemouth - Arsenal, millele järgnevad kell 22 Crystal Palace - Swansea ja Stoke City - Watford.



On this day 8 years ago, Bournemouth lost 2-1 at Darlington and remained 23rd in League 2 pic.twitter.com/24l75OiK2X

Shkodran Mustafi returns for Arsenal. The Gunners are P17 W12 D5 in all competitions when he has been in the line-up pic.twitter.com/SRBE6clcNm