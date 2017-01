Pärast 2017. aasta Dakari ralli esimest kiiruskatset hoiavad Eesti motomehed Toomas Triisa ja Mart Meeru Malle-Moto klassis vastavalt kuuendat ja 15. kohta. Esimese päeva kogudistants oli 454 kilomeetrit, millest katset 39. See oli rahulik sissejuhatus selle aasta rallile, mis on korraldajate sõnul raskeim Dakar Lõuna-Ameerikas. Tsiklite üldarvestuses paikneb Triisa 60. 5.49) ja Meeru 111. kohal. Meie sõitjad jäid lühikese kuid tehnilise katsega rahule. „Kuigi võis tunduda, et on lühike katse, siis tegelikult oli see päris ohtlik. Päev oli palav (ca 40 soojakraadi) ja tolmune, kuid oma tulemusega olen rahul,“ oli Toomas Triisa kommentaar.„Navigeerimise kohalt oli täna väga lihtne, katse läks paljuski lintide vahel ja kuumus mulle õnneks liiga ei teinud,“ lisas Mart Meeru.

Tsiklite arvestuses oli avapäeval kiireim Xavier De Soultrait, kes aga ei soovinud teisel päeval esimesena rajale minna ning ületas teadlikult ülesõidul kiirust ja teenis sellega minutilise karistuse. Kuna tsiklid stardivad ees, siis oleks ta olnud nö rajaleidja rollis. Nii on Dakari liider tsiklite klassis peale avapäeva Juan Pederero Garcia Ricky Brabeci ja Paolo Goncalvese ees. Vahed on väikesed, TOP 10 mahub minuti sisse.

Malle-Moto klass, kus eestlased sõidavad on karmide reeglitega. Võistlejad peavad kõik parandustööd tsikli juures ise ära tegema, laagrites on nende jaoks oma eraldatud ala, kuhu teistel asja pole, sisse ja välja käimine sellest alast on selle klassi sõitjatele samuti selgelt paika pandud. Pärast avapäeva polnud eestlastel tsiklite juures suurt tööd teha. Kiire puhastus ja oligi asi valmis. Poisid tegid roadbookid uueks päevaks valmis ja said puhkama minna. Dakari teine päev stardib Argentinas, Resistencia linnast ja päeva finish on San Miguel de Tucumanis. Kokku ootab sõitjaid ees 803 kilomeetrit, millest 275 on kiiruskatset. Kihutatakse Chaco piirkonnas, kus on läbi ajaloo sõidetud mitmete WRC rallide kiiruskatseid. Kindlasti saab olema palju tolmu ja navigeerimine on juba keerulisem. Kui aga sajab vihma, siis saab olema korralik mudaralli.