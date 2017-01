Itaalia spordipäevaleht La Gazetta dello Sport teatel on 2014. aasta Sotši taliolümpial iluuisutamise naiste üksiksõidus kuldmedali võitnud Adelina Sotnikova suhtes algatatud uurimine seoses võimaliku dopingurikkumisega.

Ajalehe teatel on Sotnikova üks 28-st Venemaa sportlasest, kelle suhtes Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) alustas uurimist, sest Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) poolt sõltumatult eksperdilt Richard McLarenilt tellitud raport kinnitas, et nende Sotšis võetud dopinguproovidega oli manipuleeritud (praeguseks on teada, et Venemaa eriteenistustused tegelesid Sotši olümpialaboris Venemaa sportlaste dopinguproovides uriini vahetamisega).

28 uurimise all oleva sportlase nimesid ROK ei avalda, sest seda ei luba antidopingureeglid, aga mõned on ise "kapist välja tulnud". Näiteks on teada, et uurimise alla sattumise tõttu said Rahvusvaheliselt Suusaliidult (FIS) esialgse võistluskeelu murdmaasuusatajad Aleksander Legkov, Maksim Võlegžanin, Jevgeni Belov, Aleksei Petuhhov, Julia Ivanova ja Jevgenia Šapovalova, kusjuures Legkov võitis Sotšis kulla.