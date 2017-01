AIPSi president rõhutab, et sakslased tulid sarnase mõttega välja eelmise sajandi lõpus lootuses, et uut aastatuhandet saab puhtalt alustada. "Kahjuks olid kõige mõjuvõimsad inimesed selle vastu. Nad esitasid vanu argumente, milles peitus soov jätta status quo täpselt samaks. Vabanduseks toodi, et puhtaid rekordeid ei saa tühistada, kuid sellega mätsiti kinni ka dopinguga saavutatud tipptulemused. See on vana trikk, mis ei muuda midagi.

Mina tulin sama plaaniga lagedale 2009. aasta IAAFI kongressile ning selgitasin, kuidas vanad rekordiraamatud võib sulgeda, sest reeglid on väga paljudel aladel ajaga muutunud," jätkas Merlo. President võrdleb, kuidas näiteks olümpiamängudel pole erinevalt Teemantliigast "jäneseid" lubatud. "See on ju mõeldamatu, et vastavalt turniirile on jalgpallis normaalajal erinevad reeglid.

Sportlaste rekordinälg on toonud meid olukorrani, kus kergejõustik on hävimise äärel. On aeg suunda muuta. On aeg uueks alguseks, kui soovime täiesti usaldusväärset sporti.

Usain Bolti rekordeid ei mäleta keegi, vaid teda mäletatakse igal võistlusel saavutatu pärast ja kuidas ta käitub. Jesse Owens on inimestele sümbol, kuid keegi ei mäleta tema rekordeid."