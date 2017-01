"Tal on uskumatu isiksus ja suurepärane inimene," rääkis soomlane Mika Häkkinen Saksamaa ajalehele Bild. "Tema saatus mõjub mulle samamoodi nagu kõikidele teistele. See oleks fantastiline, kui tal oleks parem olla ja näeksime teda uuesti."

Rohkem kui kolm aastat tagasi õnnetult kukkunud sakslast igatsevad nii tema fännid kui ka loetamatult palju teisi inimesi. Ka Schumacheri suurimatest rivaalidest ütles, et traagiline õnnetus läheb talle väga hinge.

Itaalia väljaande La Gazzetta dello Sport sõnul pääseb Schumacherit tema koju Šveitsis vaatama ainult väga väike hulk inimesi, kelle seas on näiteks piloodi endised kollegid Ferrari päevilt Luca Badoer ja Jean Todt.

"Ma igatsen teda tohutult palju," rääkis Badoer väljaandele Corriere della Sera. "Aga kui ma järgin teda, siis elus on alati lootust."

Üks Schumacheri sõpru Mats Nordström Rootsi lehel Expressen, et ta pole Michaeli tervisest midagi kuulnud. "Ma hoian ühendust teda väga hästi tundvate inimestega, aga viimasel ajal pole isegi nemad mingeid uudiseid kuulnud. See on kurb, väga kurb."