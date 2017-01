Hispaanlane Fernando Alonso on vormel 1 sarjas sõidetud 15 aasta jooksul näinud palju kõvasid konkurente, kuid kõige kangem oli Michael Schumacher.

"Michael oli midagi väga erilist," ütles kahekordne maailmameister väljaandele Auto, Motor und Sport. "Kõikidest sõitjatest, kelle vastu olen läinud, on tema kahtlemata kõige talendikam. Kõik austavad teda, ta on legend. Minu generatsiooni jaoks on tema see, kes domineeris vormel 1."

Schumacher peab täna 48. sünnipäeva, kuid tema seisund pole kiita. Pärast julma suusaõnnetust 2013. aasta detsembris on sakslane küll koomast ärganud, kuid lebab kodus voodis.