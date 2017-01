Tour de Ski kolmanda etapi, Oberstdorfis peetud meeste 10+10 km suusavahetusega sõidu võitis tuuri üldliider, venelane Sergei Ustjugov, kes edestas finišisirgel Martin Johnsrud Sundbyd ja Dario Colognat.

Seejuures on märkimisväärne, et Ustjugov alustas lõputõusu esikümne lõpust, ent võitles end suusastaadionile laskumise alguseks Sundby ja Cologna kandadele. Ülejäänud seltskond ei suutnud nende meeste rünnakule vastata ning jagas kohad neljandast tagapool.

Tour de Ski 3. etapi esikümme.

Tähelepanuväärne on veel see, et Norra suusasõbrad elasid esimese vabatehnika ringi järel üle korraliku ehmatuse. Nimelt eksis 12,5 km vaheajapunktist liidrina läbi tulnud Sundby (ja tema kannul ka soomlane Matti Heikkinen) staadionil rajavalikuga, pidi tegema tagasipöörde ning kaotas väärtuslikke sekundeid (oli 12,95 km peal Ustjugovist maas 12,8 sekundit). Tema õnneks oli sõit veel piisavalt pikk, et end esikohakonkurentsi tagasi vinnata.