Liverpool keskkaitsja Joel Matip loobus küll klubi kasuks otsustades jaanuaris alguse saavast Aafrika rahvuste karikaturniiril koondise esindamisest, kuid võib selle tagajärjel saada FIFAlt pika mängukeelu.

Nimelt on reeglitega nõutav, et mängijal tuleb koondist esindada ja klubil tuleb seda lubada. Keskkaitsja "päästjaks" võinuks olla vigastus, mis teda juba mõned nädalad vaevanud on. Siiski teatas kamerunlane otsusest mitte kaasa teha juba enne seda, kui ta trauma sai, mistõttu FIFA võibki määrata karistuse.

"Klubid peavad oma mängijad vabaks laskma ja neil on kohustus rahvuskoondist esindada. Ainus vabandus on mängija vigastus. FIFA võib karistada nii mängijat kui klubi," teatas jalgpalliga seotud advokaat David Seligman BBC-le.

See tähendab, et kui Matip Aafrika rahvuste karikale ei sõida, võidakse talle määrata turniiri pikkusega võrdne mängukeeld. Kui nii läheb, ei saaks 25aastane keskkaitsja kaasa teha Liverpooli kohtumistes ajavahemikul 14. jaanuarist kuni 5. veebruarini.

Huvitav on ka see, et vaatamata Matipi vastuseisule lisas Kamerun siiski kaitsja Aafrika suurturniiril mängiva võistkonna nimekirja.