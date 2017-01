“Nimed võivad olla head, aga nüüd on vaja platsil ka realiseerida see värk,” sõnas 17aastane tagamängija.

Eile algas Tallinnas noorte korvpalliturniir Baltic Sea Basketball Cup, mis on Eesti U18 meeskonna jaoks peaproov suviseks koduseks EMiks. Meeskonna ühe liidri Kristian Kullamäe sõnutsi on võistkond vägev, kuid seda tuleb nüüd ka tõestada.

Samuti usub ta, et vähemalt praegu on veel kõik mängumehed kahe jalaga maa peal. "Arvan, et meil on kõik kutid piisavalt normaalsed. Ei usu, et nad end hullult suurteks staarideks peaksid. Usun, et kui kõik töötame ühise eesmärgi nimel, siis on kõik hästi.”

Tänavu on koondise treeneripingile toodud ka Kristiani isa Gert Kullamäe, kuid poja sõnutsi see tema jaoks suurt midagi ei muuda. "Ta on ikkagi abitreener – vajadusel annab nõu, ütleb, mis valesti on. Arvan, et see ei muuda suurt midagi, võtan isa kui tavalist treenerit. Loodan küll, et ei sega kuidagi.”

U18 koondises on palju poisse, kes on koos mänginud juba mini-klassidest saati ja tunnevad üksteist läbi ja lõhki. Tänu sellele on võistkonnast välja kujunenud väga ühtehoidev punt.

"Sõpradega, kellega aastaid koos mängitud on tore kokku saada ja mängida. Samuti on hea vahelduseks mängida omasugustega, mitte ainult meestega. Mõnus on," kirjeldas Kullamäe emotsioone pärast vanade kamraadidega kohtumist.