"Antonio Conte on meeskonnaga teinud suurepärast tööd. Ta on maailma kõige keerulisemas liigas suurepäraselt sisse elanud. Premier League on maraton ilma pausideta, mis võtab uskumatult suurel hulgal energiat."

Täna õhtul võõrustab Tottenham Inglismaa kõrgliiga 20. vooru lõpetavas mängus Chelseat, kes on võitnud 13 mängu järjest. Mauricio Pochettino sõnul on liigatabeli liidri näol tegemist äärmiselt võimsa meeskonnaga.

Kui Chelseal õnnestub tänane kohtumine võita, siis korratakse sellega Premier League´i rekordit. Vähemalt veel praegu kuulub see au Arsenalile, kes võitis 2002. aastal 14 järjestikust mängu.

Pochettino lisab, et itaallasest treener on leidnud Chelseale väga sobiva taktika ja vastavad mehed, kes vajalikke rolle täidavad. "Conte leidis sobiva lahenduses väga kiiresti. Ta küll alustas veidi teisiti, kuid targa mehena suutis ta õigel ajal suunda muuta ja leida uue süsteemi.

Moses ja Alonso on Chelsea võtmemängijad, sest nende suurepärase tegutsemise abil äärel, saavad Hazard ja Pedro rohkem rünnakule keskenduda. Just selle pealt nende edu tulenebki."

Tonight's game vs. Chelsea is Mauricio Pochettino's 150th Premier League game as a manager. pic.twitter.com/7UqoBTmTLS — Spurs Stat Man (@SpursStatMan) January 4, 2017

Korra on meeskonnad ka juba sel hooajal kohtunud, kui 26. novembril mindi vastamisi Chelsea koduväljakul. Toona õnnestus Tottenhamil küll kohtumist juhtima minna, kuid 2:1 võit kuulus siiski võõrustajatele. Pochettino usub, et tema hoolealused oleksid sealt mängust enamat väärinud.

"Esimesel poolajal olime selgelt paremad. Chelsea parandas oma mängu ja kasutas võimalused suurepäraselt ära. Sellele vaatamata oleksime väärinud vähemalt viiki."

Kuigi täna ootab Tottenhami raske kohtumine, arvab peatreener, et Tottenham suudab asjad enda kasuks pöörata. "Mõtlen positiivselt ja usun, et suudame Chelsea peatada. Conte on mõistlik mees - ta elab selle üle."

Premier League´i liidermeeskonna peatreener kinnitab, et nad tahavad kindlasti oma võiduseeriat jätkata. "Soovime mängida lühikeste söötudega, hoida palju palli ja luua võimalusi, et väravaid lüüa. Mängijaid peavad olema äärmiselt teravad ja oma võimalused ära kasutama, et sihile jõuda.

Siiski on rekord vaid üks tore näitaja, kuid sellest palju tähtsam on 39 punkti, mis oleme nende võitudega teeninud. Muu polegi meie jaoks oluline."

Chelsea Football Club



2015/16 season: 50pts in 38 games.



2016/17 season: 49pts in 19 games.



Antonio Conte. pic.twitter.com/35D8NBKi6p — Adam (@Thibauted) December 31, 2016

Chelsea kaotas Inglismaa kõrgliigas viimati 24. septembril, kui jäädi 0:3 alla Arsenalile. Sealt sai alguse meeskonna tõus, kui Conte katastroofilise avapoolaja järel kardinaalselt taktikat muutis. Pärast seda on enda puurist välja võetud vaid neli palli, millest kaks löödi neli päeva tagasi peetud kohtumises.

"Sellised mängud nagu täna annavad lisamotivatsiooni. Mitte ainult Tottenham, aga nüüd tahavad kõik meeskonnad just meist jagu saada, et võiduseeriat lõpetada," sõnas itaallasest treener.

Kuigi viimaselt ajal on Chelsea heas hoos, matab Conte igasugused tiitlijutud veel eos maha. "Vaadates tabelit, siis edestame Liverpooli vaid viie punktiga. Manchester City on vaid seitsme ja Arsenal kaheksa silma kaugusel.

Kogu liiga on äärmiselt lahtine ja täna on meil alles hooaja teise poole esimene kohtumine. Oleme Tottenhami vastu valmis äärmiselt raskeks lahinguks."

Nagu varasemalt öeldud läheb Chelsea tänasele kohtumisele uskumatu 13 järjestikuselt võidetud mängult. Sugugi kehv pole aga ka kodumeeskonna lähtepositsioon, kui kolm punkti on tabelisse kirjutatud viimases neljas kohtumises. White Hart Lane´il pannakse pall mängu täna õhtul kell 22.