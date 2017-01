Vormel 1 piloot Kimi Räikkönen on populaarsemaid võidusõitjaid, kuid vaikse iseloomu tõttu ei teata temast väga midagi.

Hiljuti rääkis aga 37aastane soomlane F1 kodulehega ning avaldas enda kohta paar huvitavat saladust. Näiteks tuli välja, et "Jäämehe" hüüdnime kandev mees armastab süüa kala, eelistatult lõhe, ning lemmik pitsakate on tuunikala, banaanid ja porgandid on aga piloodi lemmikud puu- ja juurviljad.

Samas puudub tal lemmikraamat. "Ma ei tea, ma ei loe raamatuid," oli Räikköneni vastus ajakirjaniku küsimusele. "Noorena oli mu lemmikbänd Guns N'Roses, aga see oli nii kaua aega tagasi," rääkis soomlane artistidest.

Lemmik elukohaks on sportlasele ikka kodumaal paiknev suvekodu. "Sellel on nimi, aga ma ei taha midagi rohkemat öelda peale selle, et see asub Soomes."

Räikkönen rääkis ka, et ta lemmik ringrada on Spa Francorchamps ning lemmikkurv Eau Rouge. Huvitaval kombel meeldiks soomlasel aga võistelda 1970. aastatel.