Olgu lubadustega, kuidas on, kuid unistusi on Kellyl küll ning vähemalt üks neist nõuab tavainimeselt küll täielikku eneseületamist. "Ma tahaksin kunagi benji-hüpet teha!" vastab julge neiu muheledes.

Kui inimesed lubavad sageli uuel aastal rohkem raamatuid lugeda või mõni vana lemmik ette võtta, siis Kellyl käib lugemine pika planeerimiseta. "Kui ma lähen poodi ja mulle torkab mingi raamat silma, mis tundub lahe, siis ma võtan selle ja loen läbi," ütles ta. Raamatuid loeb Kelly palju ning need on tal tihti ka reisidel kaasas.

Ent ambitsioone jätkub Kellyl veel ka õppimisteks. Nelja-viielise õpilasena ei lase ta jalga niisama sirgu, vaid leiab ikka aineid, kus veel paremini saaks. "Ma tahaksin, et füüsikas paremini läheks. Praegu on füüsika neli, aga tahaks, et oleks viis!"