Ligi aasta aega Rapla meeskonnas mänginud Domagoj Bubalo liitub taas Eesti meistriliiga klubiga, kuid mitte endise koduvõistkonnaga.

2015. aasta alguses Raplasse tulnud horvaat lahkus sama aasta lõpus Leedu klubisse Šiauliaisse, kus aitas meeskonna Balti liiga võitjaks. Käesolevat hooaega alustas 25-aastane tsenter samuti Šiauliais, kuid läbirääkimiste tulemusel liitub nüüd hoopis Pärnu Sadamaga.

„Meie jaoks väga tuttav kvaliteetne mängija ning meie võimaluste juures väga hea tugevdus korvi alla,“ rääkis Pärnu treener korvpallimeeskonna vahendusel.

Bubalo enda sõnul on see küll samm tagasi, kuid nüüd ta saab näidata seda, mis Leedus näitamata jäi. Pärnu mängijaid ja linna ta juba teab ning on eriti õnnelik, et siia tulla saab. Peatreener Rannulast rääkis mees vaid head, meenutades, et meeskonnal oli alati taktika paigas - Pärnu vastu oli raske mängida.

Eesmärgiks on mehel näidata, et tema abiga on Pärnu Sadama meeskond suuteline võitma kõiki!