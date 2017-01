Ragnar Klavan andis Liverpooli jalgpallimeeskonna kodulehele järjekordse intervjuu, kus eestlane rääkis enda tegemistest. "Ma ei jää kunagi oma esitustega rahule - tahan alati enamat," sõnas Eesti koondise kapten. "See on läbi terve mu karjääri nii olnud ja see aitab mul edasi püüelda." "Pärast igat mängu leidub palju asju, mida saanuks paremini teha. Jätan need asjad meelde ja üritan järgmistel treeningutel end parandada. Pidev areng on alati hea."

Eriliselt suur väljakutse on Klavani jaoks Premier League, sest Inglismaal on asjad teisti, kui ta varasemalt harjunud on. "Iga treeningkorraga üritan aina rohkem sisse elada.

Aga mitte ainult treeningutel - ka mängudel. Siin liigas on kohtunike poolt tunduvalt rohkem lubatud kui seal, kus ma varasemalt mänginud olen. Harjumine sellega, et keskkaitsjatele on rohkem lubatud, võtab natuke aega. See ongi Inglismaa jalgpall. Hakkan vaikselt jõudma sinna kuhu vaja." Mitmed Liverpooli fännid olid pärast Klavani liitumist Liverpooliga skeptilised, kuid on pidanud tõdema, et eestlane on äärmiselt hea ost. "Kui treener ütleb, et olen sobiv mängija, saan võimaluse Liverpooli eest, ju siis olengi sobiv mees," lausus 31aastane keskkaitsja.