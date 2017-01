Päeval, mil Giannis Antetokounmpo tõestas taaskord korvpalliliigas NBA, et tegemist on tõelise tähega, oleks paslik minna tagasi aega, kui kreeklast oli võimalik näha Eesti korvpallipublikul. Mäletatavasti peeti 2013. aasta juulis Tallinnas U20 noormeeste EM, kust väljusid võitjatena itaallased. Toona oli lisaks Antetokounmpole võimalus Eestis näha mitmeid praegusi kuulsaid korvpallureid. Siinkohal võtame ette aga omad poisid ja vaatame, kuhu nad tänaseks välja on jõudnud. Endiselt korvpallurid

Võib öelda, et suurem osa kolme ja poole aasta tagustest koondislastest on tänaseni korvpalli juurde jäänud. Tiivad ei ole küll ehk nii kõrgele kandnud kui loodeti, kuid pildil on siiski nii mõnigi.

Rauno Nurger - Wichita State Pärast kahte aastat Raplas siirdus keskmängija USA tugevasse Wichita State ülikooli. Seal alustas Nurger mõne kuu eest oma kolmandat hooaega ning tänu iga-aastasele arengule on ta ka lõpuks põhitegijate hulka kerkinud. Võib öelda, et talle on ilmselt toonasest U20 koondise meestest seatud suurimad ootused. Rauno Nurger 2013. (STANISLAV MOSHKOV) Martin Paasoja - Rapla Tagamängijal läks sügisel käima juba viies hooaeg Raplas meeskonnas. Väikese sammu edasi on Paasoja teinud igal hooajal ning sellega tõusis ta ka suvel rahvuskoondise rotatsiooni. Küsimus on eelkõige nüüd selles, kas ja milline saab olema atleetliku palluri järgmine aste? Rait-Riivo Laane - Pireuse Ethnikos Pärast mitut head aastat Raplas tõmbas 2015/16 hooaja alguses Laane selga TTÜ särgi. Tänavust hooaega alustas ta samuti Eestis, kuid sügise hakul õnnestus tal sõlmida leping Kreeka esiliiga klubiga, kus ta ka korralike esitusi näitab. Samuti on mängujuht olnud viimastel aastatel rahvuskoondise valikus. Oliver Metsalu - Rakvere Tarvas Kuigi Andres Sõber nimetas Metsalut kunagi Eesti oma Ricky Rubioks, siis paraku nii hästi pole asjad läinud. Vana Rakvere mees kaitses küll mõned hooajad Rapla värve, kuid on nüüd jõudnud tagasi Tarvasse. Eesti meistriliiga mõistes soliidne mängumees, kuid kahjuks vähemalt siiani ei midagi enamat. Sander Saare - TTÜ Oli Hito meistriliiga võistkonna üks liidreid ning pärast seda käinud läbi nii Tarva kui Rapla ja on tänaseks jõudnud välja TTÜsse. Käis korraks õnne proovimas ka Saksamaa regionaal-liigas, kuid vigastus rikkus plaani. Kindlasti olid ootused Saare suhtes kõrgemad, sest mängujuht polegi ennast meeste seas korralikult käima saanudki. Sander Saare 2013. Kristen Meister - Tartu Ülikool Suures plaanis Tartu esindusmeeskonna noortesüsteemi vili, kus tänu headele esitustele duubelmeeskonnast kõrgemale kerkis. Kuigi iga hooaja algus on andnud lootust, siis pole Meisteri esitused olnud suures plaanis üleliia kiita. Noormeest on läbi karjääri seganud ka paljud pisivigastused. Kent-Kaarel Vene - Tartu Ülikool Siim-Sanderi noorem vend alustas tänavu, pärast mõnda hooaega Leedus, Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnas samuti neljandat hooaega. Selle aja sisse jäävad mõned üksikud sähvatused, kuid korraliku läbimurret pole õnnestunud teha. Tänavuse hooaja on suures osas rikkunud ka vigastus. Martin Jurtom - TLÜ/Kalev Suurepäraste füüsiliste eeldustega mängumeest on lisaks Eesti klubidele katsetanud ka kosilased välismaalt. Siiski on paar Itaalias käiku jäänud üürikeseks ning tänaseks on Jurtom välja jõudnud TLÜ/Kalevisse. Teenis ka tänavuse hooaja hakul enne vigastust hulgaliselt mänguminuteid, kuid ei suutnud neid eriti efektiivselt ära kasutada. Ilmselt üks suurimatest pettumustest 2013. aasta U20 koondisest, kuivõrd ootused olid suured. Martin Jurtomit teatakse eelkõige tänu tema suurepärasele hüppevõimele. (STANISLAV MOSHKOV) Tiit Talumaa - TLÜ/Kalev Sisuliselt kõik noortekoondised läbi põrutanud Talumaad pole meeste klassis läbi löönud. Suur edu ei saatnud teda ei TTÜs kui Valgas, pärast mida ääremängija ka Eesti meistriliigast mõneks ajaks kadus. Tänavuse hooaja alguses korjas TLÜ/Kalev aga noormehe taas üles, kuid üksikute mänguminutitega jooksul pole suutnud hea viskekäega pallur end tõestada. Korvpalliga leiba ei teeni Päris korvpallist pole võõrdunud õnneks ükski 12 mängijast. Ühes või teises amatöörliigas löövad kaasa ka järgnevad kolm meest. Mihkel Schleicher Eesti viimaste aegade üks suurimaid kaotatud talente, kes pärast pikka lepingut Kalev/Cramoga korvpalli juurest võõrdus. Pikakasvulist noormeest üritas päästa Andres Sõber, kui ta Schleicheri veel avansina 2013. aasta U20 koondisesse kutsus, kuid paraku sellest asja ei saanud. Lisaks ausale tööle pallib ta erinevates amatöörliigades nagu näiteks meeste esiliigas ja Tallinna kossuliigas. Kevin Täpp Lääne-Virumaa korvpalli tipphetkeks jääbki ilmselt hooaeg 2012/13, mis päädis suvise U20 EMiga. Noorteklassides oma vanuses korralike esitusi näidanud Täpp ei suutnudki meeste seas õiget läbilööki teha. Tänasel päeval omandab ta haridust TTÜs ning mängib ülikoolivõistkonnaga meeste teises liigas. Taavi Leok Kuulsa motoperekonna „aia taha läinud vasikas“ pääses Eesti meistriliigas püünele suhteliselt vara, kuid edasine areng ei olnud oodatud tasemel. Pärast aastaid Tartu esiliigas ja esindusmeeskonnas proovis Lõuna-Eesti noormees õnne Valgas, kuid edutult. Õhtulehe andmetel omandab Leok hetkel haridust Eesti Maaülikoolis ning esindab ka kooli värve meeste esiliigas. Hulgaliselt huvitavaid korvpallureid Lisaks eelnimetatud Antetokounmpole lõid turniiril kaasa mitmed praegused Euroopa tippmehed. Kreeklastest veel näiteks Euroliiga tippklubis Olympiacos leiba teenivad Ioannis Papapetrou ja Dimitrios Agravanis. Samuti pallib Euroopa tugevaimas liigas Armani meeskonnas itaallane Awudu Abass.