Tundub küll. Ühisliigas üheteistkümnenda mängu pidanud Kalev sai kahe võidu kõrvale üheksanda kaotuse ning jääb play-off'i kohast kolme võidu kaugusele. VEF sai viienda võidu ja on praegu punase joone peal. On selge, et play-offi jõuab teistel veidi eest läinud suur viisik (CSKA, Unics, Himki, Lokomotiv-Kuban, Zenit). Järelejäänud kolme koha eest peaksid võitlema kõik ülejäänud, seis on järgmine: VEF ja Astana 5 võitu - 5 kaotust, Jenissei 5-6, Tsmoki 3-7, Nižni Novgorod 2-7, Avtodor 2-8, Kalev 2-9, Perm 0-11. Ning on selge, et esimeses ringis kõigi tugevamatega juba ära mänginud Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod hakkab ühel hetkel tõusma.

3. MIks mängib nii vähe Martin Dorbek?

Koondislane Martin Dorbek ei saanud üldse väljakule. Kalevi tagaliin oli seekord niikuinii tavalisest hõredam: viimasel ärasõidueelsel treeningul vigastas jalga valgevenelane Vitali Ljutõtš ja jäi koju. Peatreener Alar Varraku käsutuses oli üks mees vähem, kuid ta mängitas kolmel tagumisel kohal ainult nelja meest: Sokku, Veidemani, Harperit ja Arbetit. Näiteks Harper puhkas avapoolajal ainult 11 sekundit! Kuid just tema tegi vastaste spurdi ajal mitu valusat pallikaotust. Olid need tingitud väsimusest, tähelepanu hajumisest või millestki muust - võta nüüd kinni. Ning VEF tegi avapoolajal kõigest 1 (!) pallikaotuse - ilmselgelt polnud ka Kalevi kaitsesurve kõige kõrgemate killast..

4. Kes olid Kalevi paremad mängijad?

Cedric Simmons ja Erik Keedus. Kaleviga kõige viimasena liitunud Simmons hakkab end üha kodusemalt tundma ning näitas kohe algusest saati, et kavatseb korvi all olla peremees. Ta noppis juba esimesel veerandajal 7 lauapalli ning pakkus mängu efektseima hetke, kui kolmandal veerandajal kaaslase mööda läinud viske järel palli nõnda raginal otse õhust rõngasse vajutas, et aastakümneid tagasi läinuks sellise paugu peale iga korvikonstruktsioon katki. Lõpuks oli tema arvel 14 lauapalli kõrval 6 punkti - mehe rünnakupanust annaks edaspidi kindlasti suurendada.

Selgelt positiivse partii esitas ka 14 punkti visanud Keedus.

5. Mida peab Kalev edasist silmas pidades parandama?

Sellest on tüdimuseni räägitud, aga vältima suuri ärakukkumisi. Terve tänavuse hooaja jooksul pole Kalevil olnud muud teemat, kui Ühisliiga mängudes tekkivad suured mõõnad. Paraku pole isegi jõulude ja aastavahetusega mitte midagi muutunud. 37 korralikust minutist pole kasu, kui sisse tuleb kolmeminutiline periood, mis nullib kogu ülejäänud mänguaja pingutuse.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid!

7. Mis saab edasi?

Kalev peab järgmise kohtumise juba laupäeval koduliigas kalli konkurendi Tartu Ülikooli vastu, teisipäeval mängitakse Audentese noortevõistkonnaga. 15. jaanuaril võetakse Ühisliigas vastu sarja üks soosikuid Krasnodari Lokomotiv-Kuban, kel 10 mängust 8 võitu.