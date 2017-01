Eesti treeneripink on võimas ning sealt leiab ka Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe ning ka Indrek Reinbok, kes on emotsionaalsemad. Ka Läti eakaaslaste juhendaja, endine tippmängija Ulvis Helmanis, seisis kõik 40 minutit platsi kõrval ning juhendas ja karjus pidevalt. Rego on aga enda stiililt rahulikum ning leiab, et platsi kõrval pole vaja hüpelda.

Turniiril avanes võimalus treeneritel saada ülevaade välismaal mängivatest ja õppivatest noortest. "See oli väga oluline osa. Teine oli proovida erinevaid taktikaid ja lähenimisi nii kaitses kui ka rünnakul ning leida suveks kõige sobivam variant."

Rego siiski kinnitab, et turniiri tulemus polnud tähtis. "See on positiivne, et turniiri võitsime. Kui arvestame, et Rootsi ja Läti polnud siin oma põhikoondisega, oleks pilt võib-olla tiene ja emotsioonid ka vähe teised. Meie jaoks on just oluline see, et saame mängudest ja treeningutest kätte selle, mida tahame. Sellel turniiril polnud tulemus üldse tähtis."