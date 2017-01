27aastane DeRozan sündis Los Angelesest paarikümne kilomeetri kaugusel Comptonis, mis pole just Viimsi: 1980ndatel ja 90ndatel oli linn vägivalla ja mõrvade poolest kurikuulus ning ehkki viimastel aastatel on olukord paranenud, pole mineviku taaka kerge minetada.

Ent ässad pole võistlustules kohtunud vaid NBAs. Kümme aastat tagasi korraldas Bryant omanimelise treeninglaagri ning mõistagi oli DeRozan kohal. Kusjuures, harjutuskordadest võttis osa ka Houston Rocketsi ridades hullumeelset hooaega tegev samuti Los Angelesest pärit James Harden.

Laagris avanes toona keskkoolipinki nühkinud DeRozanil võimalus Bryanti vastu mängida ning Raptorsi tähe sõnul oli kogemus põnev, lõbus ja unustamatu. "Platsile astudes ümbritses Kobet aura. Olin justkui videomängus. Lapsena vaatasin kõike, mida ta tegi ning üritasin Bryantit jäljendada. Pole olemas liigutust, mida Kobe on teinud, aga mina mitte," lausus DeRozan.

Comptoni keskkoolis säranud noorukit jahtisid kõik tippkolledžid, kuid DeRozan ei tahtnud kodust, Lakersist ja Bryantist kaugele kolida. Ta läks Lõuna-California ülikooli ning DeRozani sõnul jälgis Kobe pärast heas mõttes saatuslikku laagrit tema käekäiku. "Bryant andis mulle alati nõu ning oli väga tõsine," meenutas pallur.

Seega pole ime, et DeRozani mängustiil meenutab 37aastaselt karjääri lõpetanu oma. Sarnaselt Bryantile keskendub ta eelkõige läbimurretele, keskpositsioonivisetele ning vabaviskejoonele pääsemisele.

IIDOL: Korvpallifirma Spalding kinkis mängu 125. aastapäevaks DeMar DeRozanile kaks musta palli. Ameeriklane pidi ühe kinkima tema arvates mängu enim mõjutanud inimesele ning mõistagi rändas pall Bryanti manu. (Twitter)

DeRozani kahur paugub keskpositsioonist

Ehkki kaugvisked muutuvad NBAs aina tähtsamaks, sooritab DeRozan tänavu mängus keskmiselt kõigest 1,6 kolmepunktiviset. Miks nii vähe? Sest kaugvisked polnud ka Bryantile kunagi tähtsad. Võrdluseks: korvpalliajaloo parimaks täpsuskütiks peetav Stephen Curry proovib mängus 9,3 kolmepunktiviset, kuid kogub DeRozanist keskmiselt 3,3 silma vähem.

Lisaks sarnasele mängustiilile on DeRozan pärinud Bryanti meeletu töötahte. Kui lood päikesetõusu ajal mitmetunnisele treeningule ruttavast Lakersi tähest on legendaarsed, siis Rio olümpial matkis DeRozan iidolit: erinevalt teistest kulla võitnud meeskonnakaaslastest ärkas ta igal hommikul kell kuus, et Flamengo spordiklubis kaks-kolm tundi rassida, sest vaid nii on võimalik jõuda Bryanti tasemele.