Ainsa F1 sarja meeskonnana pole veel kumbagi oma 2017. aasta pilooti avalikustanud Manori nime kandev pisitiim. Värskete uudiste valguses näib üha tõenäolisem, et kui pressiteade lõpuks välja saadetakse, siis ei räägi see mitte kellegi palkamisest vaid meeskonna pankrotist.

Sky Sportsi väitel andis Manori meeskond oma töötajatele täna hommikul teada, et alustatud on pankrotikaitse taotlemist. Viimasel kahel hooajal tiimi toetanud Briti ärimees Stephen Fitzpatrick edaspidi enam rahakotiraudu nõnda lahkelt ei paota ja 200 inimesele töökohta pakkuvale Manori meeskonnale otsitakse parajasti uut omanikku. Senini on kõik läbirääkimised kulgenud aga edutult ja seetõttu näib tõenäolisem meeskonna tegevuse lõpetamine kui uue omaniku leidmine ja 2017. aastal F1 sarjas kaasalöömine.

Manori meeskond tegi F1 sarjas debüüdi 2010. aastal Virgin Racingu nime all. Pilootideks olid toona Luca di Grassi (ees) ja Timo Glock. (AFP/Scanpix)

2016 F1-hooaja lõpetas Manor 11 meeskonna konkurentsis viimasena. 21 GP peale teeniti vaid üks punkt, mille tõi tiimile Austria GPl Pascal Wehrlein. Vaatamata kasinale punktisaagile suudeti enamiku hooajast paremustabelis edestada Sauberit, ent Felipe Nasri kodusel Brasiilial GPl, aasta eelviimasel etapil, teenitud üheksas koht ja kaks silma kergitasid Šveitsi meeskonna Manorist mööda ja jätsin nad ilma miljonitest preemiaeurodest.

Viimati Manor Racing MRT-na võistelnud meeskond kandis varem Virgini ning Marussia nime.

2017. aasta esimesed hooajaeelsed testisõidud peetakse juba 27. veebruaril.