"Tundub mõistlik," vahendab Echo peatreener Jürgen Kloppi sõnumit, et madalamal liigaastmel palliva vastase vastu tuleb mänguaega anda ka varumeestele. "Olen üpris kindel, et näeme väljakul mõnda puhanud jalgadepaari."

Viimastes kohtumistes on Liverpooli keskkaitsepaari moodustanud Ragnar Klavan ning Dejan Lovren. Ilmselt saavad Plymouthi vastu puhkepäeva mõlemad, aga kindlasti vähemalt üks, sest Klopp sama hästi kui kinnitas, et platsile pääseb 19-aastane inglane Joe Gomez. "Ta on treeningutel end heast küljest näidanud. Väljakule saamine on järgmine loogiline samm. Tema nime koosseisust leidmine ei tohiks olla kõige suurem üllatus."