Endine Manchester City, Milano Interi ja Istanbuli Galatasaray peatreener Roberto Mancini on hetkel töötu. See tähendab, et mehel on ohtralt vaba aega armurõõmude nautimiseks – kõmupiltnikud tabasid itaallase oma uue silmarõõmuga kudrutamas Kariibi meres paikneval Saint Barthelemy väikesaarel.

Mancini auhinnakapist leiab viis Itaalia meistritiitlit (neist kaks mängijana). Väljaspool kodumaad on tema suurimaks saavutuseks 2012. aasta Inglsimaa meistritiitel, mis oli Manchester City meeskonna jaoks esimene 45aastase vaheaja järel. 1990. aastal tuli toonane ründaja Mancini kodusel MM-finaalturniiril Itaalia koondisega pronksile.