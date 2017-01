Nõmme Kalju abitreener Sergei Terehhov sõnas, et meeskonna komplekteerimine uueks hooajaks on pigem lõppfaasis. "Väga palju mängijaid juurde ei tule, üks-kaks. Vaatame, kes testitavatest lepingu saab," lausus Terehhov pärast tänast treeningmängu FC Flora vastu Õhtulehele. Testitavatest olid Flora vastu rivis mullu Infonetiga meistriks tulnud poolkaitsja Nikolai Mašitšev, poolkaitsja Deniss Tjapkin (mullu Sillamäe Kalev) ja Brasiilia ääreründaja Carlos Pereira, kes treenis Kaljuga ka suvel kaks-kolm kuud. Seejärel sõitis 23aastane mees kodumaale ja naasis detsembris Tallinnasse.

Kui üldiselt sõnas Terehhov, et lepingutest on veel natuke vara rääkida, siis Pereira tõenäosus meeskonda jääda olevat suur. Eelkõige vajavatki Kalju äärepoolkaitsjat ja ehk ka ründajat, sest võrreldes mullusega on tollest osakonnast puudu itaallane Damiano Quintieri ja Soome siirdunud Ats Purje.

„Asendamatuid vendi ei ole," sõnas Terehhov Purje lahkumise kohta. "Kindlasti on Ats kogenud ja hea mängija aga keegi peab tema koha üle võtma. See on jällegi hea võimalus Peeter Kleinil ja Robert Kirsil end tõestada." Kui jutt kiskus oma noorte, nagu Klein, Märten Kuusk, Henrik Pürg jne, mängitamisele, läks Terehhov pisut turri. "Miks me räägime kogu aeg, et keegi peaks mingil määral mänguaega saama? Kas see on amatöörjalgpall, et tule ja mängi?