Esmaspäeval taas FC Flora peatreeneriks saanud Arno Pijpers sõnas, et võimalike täienduste osas on veel vara midagi rääkida. "Esmalt on vaja selget ülevaadet mängijatest ja nende tugevustest, seejärel vaatame," lausus kogenud hollandlane pärast tänas treeningmängu Nõmme Kaljuga, mis 0:1 kaotati. "Tänane mäng oli hea nägemaks meeste kvaliteeti. Selge see, et meil on väga noor tiim, mis peab arenema. Nägin täna nii häid asju kui arenemiskohti."

Just noorus on kõige õigem sõna iseloomustamaks praegust Flora koosseisu, sest enne aastat 1990 on sündinud vaid kapten Gert Kams (1985). Ründaja Rauno Alliku, poolkaitsja Zakaria Beglarišvili ja väravavaht Mait Toom on 1990. aasta mehed, kuid enamik satsist on sündinud aastal 1994 või hiljem.

Pijpersi sõnul ei ole see ilmtingimata probleem. "Mängijad peavad olema targad, vahel saab noor tiim ise hakkama. Mõned treenerid hakkavad kohe karjuma, et on vaja kogemust, seda, teist ja kolmandat. Mina vajan kõigepealt ülevaadet. Oleks ebaaus kohe karjuma hakata. Noored vajavad mängu- ja arenemisaega. Kui on 30aastased mängijad, kellest üks ei vea välja, siis saab öelda, et on vaja asendust, sest ta ei saa enam paremaks mängijaks. Aga 20-21aastased vajavad paari mängu, et enda võimeid näidata. Kui nad hakkama ei saa, siis on vaja mõelda asendustele." Flora kõige õhem koht koht näikse praegu olevat vasakkaitse, kust kahe hooaja vahel lahkus pikaaegne põhimees Markus Jürgenson. Möödunud suve hakul tõsiselt viga saanud Kevin Aloe tegeleb endiselt taastusega, mistap on Floral sinna positsioonile võtta vaid Joseph Saliste, kes sai Pijpersi hinnangul täna Kalju vastu hästi hakkama.